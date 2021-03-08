Ampute Futbol Takımı'na Zonguldaklı işadamı sponsor oldu
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Ampute Futbol Takımı'na Zonguldaklı işadamı sponsor oldu

08.03.2021 12:28 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:33
Ampute Futbol Takımı'na Zonguldaklı işadamı sponsor oldu

Zonguldak'ta istediği desteği bulamadığı için kısıtlı imkanlarla Gaziantep'te çok sevdiği ampute futbol kulübünü kuran ve maddi zorluklarla boğuşan Hüseyin Döngelli'nin yardım çağrısına cevap yine Zonguldaklı Ziya Öncan'dan geldi.

Zonguldak'ta istediği desteği bulamadığı için kısıtlı imkanlarla Gaziantep'te çok sevdiği ampute futbol kulübünü kuran ve maddi zorluklarla boğuşan Hüseyin Döngelli'nin yardım çağrısına cevap yine Zonguldaklı Ziya Öncan'dan geldi.

1977 yılında Zonguldak'ın Devrek ilçesinde doğan ve 3 yaşında yanlış iğne yapılmasıyla bir ayağı felç olan evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Döngelli, engelli olmasına rağmen hayata küsmeyip mücadelesine devam etti. 1997'de TTK Üzülmez'de işe başlayan engelli kontenjanından 2015 yılında emekli oldu ve sonrasında Ampute futbol ile ilgilenmeye başladı. Zonguldak'ta istediği desteği bulamadığı için kısıtlı imkanlarla Gaziantep'te çok sevdiği ampute futbol kulübünü kuran ve maddi zorluklarla boğuşan Hüseyin Döngelli'nin yardım çağrısına cevap yine Zonguldaklı'dan geldi.

İstanbul Tuzla'da faaliyette bulunan Zonguldak Devrekli İş İnsanı Z Makine Metal ve Z Çelik Firmalarının sahibi Ziya Öncan yardım çağrısına kayıtsız kalmadı ve Gaziantep Ampute Futbol Takımına sponsor olarak destek oldu.

Zonguldak Devrek'ten çok küçük yaşta ayrılan ve uzun yıllardır gurbette mücadeleler sonucunda kendi şirketlerini kuran ve aynı zamanda da (ZONDEF) Zonguldak Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcı ve (ZONSİAD) Zonguldak Sanayici İş İnsanları Yönetim Kurulu Üyesi olan Ziya Öncan tam bir memleket sevdalısı, Döngelli'nin çağrısına kulak verdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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