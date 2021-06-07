Ampute Futbol Süper Ligi'nde üçüncü gün maçları oynandı
Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu bugün oynanan üçüncü gün maçlarıyla devam etti.
Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu bugün oynanan üçüncü gün maçlarıyla devam etti.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Altındağ Örnek Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyonun üçüncü gününde 6 karşılaşma yapıldı.
Bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Konya Engelliler Gücü-Şişli Yeditepe Engelliler: 0-2
İzmir BBSK-Pendik Engelliler: 1-1
Anadolu Erciyes Engelliler-Etimesgut Belediye Ampute: 0-12
Trabzon Ortahisar Belde-TSK Reh. Merkezi Engelliler: 1-1
Esengücü Engelliler-Şahinbey BBGSK: 0-8
Bursa Ampute-Malatya BBSK: 0-5
Lig, yarın oynanacak maçlarla devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu