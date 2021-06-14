Ampute Futbol Süper Ligi'nde 9. gün tamamlandı
Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu, bugün oynanan 9. gün maçlarıyla devam etti.
Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu, bugün oynanan 9. gün maçlarıyla devam etti.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Altındağ Örnek Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyonun dokuzuncu gününde 6 karşılaşma yapıldı.
Bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Anadolu Erciyes Engelliler-Bursa Ampute: 2-1
TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler-Pendik Engelliler: 0-3
Esengücü Engelliler-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 2-6
Trabzon Ortahisar Belde-Konya Engellilergücü: 5-1
Şahinbey BBSK-Malatya BBSK: 5-0
Baltalı Grup Denizli-Şişli Yeditepe Engelliler: 2-4
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki