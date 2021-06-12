Ampute Futbol Süper Ligi'nde 7. gün tamamlandı
Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu, bugün oynanan 7. gün maçlarıyla devam etti.
Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu, bugün oynanan 7. gün maçlarıyla devam etti.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Altındağ Örnek Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyonun yedinci gününde 6 karşılaşma yapıldı.
Bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
TSK RehabilitasyonMerkezi Engelliler-Etimesgut Belediyesi Ampute: 0-4
Esengücü Engelliler-Şişli Yeditepe Engelliler: 0-5
Trabzon Ortahisar Belde-Pendik Engelliler: 1-2
Bursa Ampute-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 0-3
Baltalı Grup Denizli-Malatya Büyükşehir Belediyespor: 1-1
Anadolu Erciyes Engelliler-Konya Engellilergücü: 0-4
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki