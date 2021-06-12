Ampute Futbol Süper Ligi'nde 7. gün tamamlandı
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Ampute Futbol Süper Ligi'nde 7. gün tamamlandı

Ampute Futbol Süper Ligi'nde 7. gün tamamlandı
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu, bugün oynanan 7. gün maçlarıyla devam etti.

Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu, bugün oynanan 7. gün maçlarıyla devam etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Altındağ Örnek Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyonun yedinci gününde 6 karşılaşma yapıldı.

Bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

TSK RehabilitasyonMerkezi Engelliler-Etimesgut Belediyesi Ampute: 0-4

Esengücü Engelliler-Şişli Yeditepe Engelliler: 0-5

Trabzon Ortahisar Belde-Pendik Engelliler: 1-2

Bursa Ampute-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 0-3

Baltalı Grup Denizli-Malatya Büyükşehir Belediyespor: 1-1

Anadolu Erciyes Engelliler-Konya Engellilergücü: 0-4

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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