Ampute Futbol Süper Ligi'nde 6'ncı gün maçları oynandı
Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu, bugün oynanan 6'ncı gün maçlarıyla devam etti.
Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu, bugün oynanan 6'ncı gün maçlarıyla devam etti.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Altındağ Örnek Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyonun altıncı gününde 6 karşılaşma yapıldı.
Bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
Malatya BBSK-Trabzon Ortahisar Belde: 0-3
Şişli Yeditepe Engelliler-Anadolu Erciyes Engelliler: 3-1
Şahinbey BBGSK-TSK Reh. Merkezi Engelliler: 5-0
Pendik Engelliler-Esengücü Engelliler: 5-0
Konya Engellilergücü-Bursa Ampute: 4-1
Etimesgut Belediye Ampute-Baltalı Grup Denizli: 2-0
Lig, yarın oynanacak maçlarla devam edecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu