Ampute Futbol Süper Ligi'nde 5'inci gün maçları oynandı
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Ampute Futbol Süper Ligi'nde 5'inci gün maçları oynandı

Ampute Futbol Süper Ligi'nde 5'inci gün maçları oynandı
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu, bugün oynanan 5'inci gün maçlarıyla devam etti.

Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu, bugün oynanan 5'inci gün maçlarıyla devam etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Altındağ Örnek Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyonun 5'inci gününde 6 karşılaşma yapıldı.

Bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Şahinbey BBGSK-Baltalı Grup Denizli: 5-2

Malatya BBSK-Esengücü Engelliler: 1-0

Etimesgut Belediye Ampute-Trabzon Ortahisar Belde: 4-0

İzmir BBSK-Konya Engellilergücü: 7-0

Şişli Yeditepe Engelliler-Bursa Ampute: 3-0

Pendik Engelliler-Anadolu Erciyes Engelliler: 5-0

Bir günlük aranın ardından 11 Haziran'da oynanacak maçlarla organizasyona devam edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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