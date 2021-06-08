Ampute Futbol Süper Ligi'nde 4'üncü gün maçları oynandı
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Ampute Futbol Süper Ligi'nde 4'üncü gün maçları oynandı

Ampute Futbol Süper Ligi'nde 4'üncü gün maçları oynandı
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu bugün oynanan 4'üncü gün maçlarıyla devam etti.

Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu bugün oynanan 4'üncü gün maçlarıyla devam etti.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Altındağ Örnek Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyonun 4'üncü gününde 6 karşılaşma yapıldı.

Bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Malatya BBSK-Anadolu Erciyes Engelliler: 5-0

TSK Reh. Merkezi Engelliler-Baltalı Grup Denizli: 0-2

Pendik Engelliler-Bursa Ampute: 7-1

Şişli Yeditepe Engelliler-İzmir BBSK: 2-2

Şahinbey BBGSK-Trabzon Ortahisar Belde: 3-0

Etimesgut Belediyesi Ampute-Esengücü Engelliler: 6-0

Lig, yarın oynanacak maçlarla devam edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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