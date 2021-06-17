Ampute Futbol Süper Ligi'nde 11. gün tamamlandı
Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu, bugün oynanan 11. gün maçlarıyla sürdü.
Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu, bugün oynanan 11. gün maçlarıyla sürdü.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Altındağ Örnek Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyonun onbirinci gününde 6 karşılaşma yapıldı.
Bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler-Konya Engellilergücü: 2-0
Şahinbey BBGSK-Şişli Yeditepe Engelliler: 4-0
Baltalı Grup Denizli-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 1-3
Etimesgut Belediyesi Ampute-Pendik Engelliler: 3-1
Trabzon Ortahisar Belde-Bursa Ampute: 3-0 (hükmen)
Esengücü Engelliler-Anadolu Erciyes Engelliler: 0-2
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki