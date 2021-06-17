Ampute Futbol Süper Ligi'nde 11. gün tamamlandı
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Ampute Futbol Süper Ligi'nde 11. gün tamamlandı

Ampute Futbol Süper Ligi'nde 11. gün tamamlandı
Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor

Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu, bugün oynanan 11. gün maçlarıyla sürdü.

Ampute Futbol Süper Ligi'nde 2020-2021 sezonu, bugün oynanan 11. gün maçlarıyla sürdü.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Altındağ Örnek Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen organizasyonun onbirinci gününde 6 karşılaşma yapıldı.

Bugün oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler-Konya Engellilergücü: 2-0

Şahinbey BBGSK-Şişli Yeditepe Engelliler: 4-0

Baltalı Grup Denizli-İzmir Büyükşehir Belediyespor: 1-3

Etimesgut Belediyesi Ampute-Pendik Engelliler: 3-1

Trabzon Ortahisar Belde-Bursa Ampute: 3-0 (hükmen)

Esengücü Engelliler-Anadolu Erciyes Engelliler: 0-2

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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