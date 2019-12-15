Ampute Futbol Süper Ligi

15.12.2019 17:10 | Son Güncelleme: 15.12.2019 17:27

Ampute Futbol Süper Lig'inde Malatya Büyükşehir Belediyespor, sahasında Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü'ne 8-1 mağlup oldu.



Yeşiltepe Spor Kompleksi Ampute Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşmayı Ahmet Pakırcı-Erol Eroğlu hakem ikilisi yönetirken, Erdem Sarıaslan ise üçüncü hakem olarak görev yaptı.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı Engin Büker, Akbar Lotfimoghaddam, Rahman Karami, Mehdi Saeidavi, Zülfücan Derinpınar, Mehmet Bayat ve Metin Yıldırım ile sahaya çıktı.

Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü ise sahaya Furkan Arslan, Şeyhmus Erdinç, Ömer Güleryüz, Barış Telli, Alican Kuruyamaç, Kemal Güleş, Nicholas Cheruiyot Keiyo ile çıktı.

Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü, ilk yarısını 4-1 üstün tamamladığı karşılaşmayı 8-1 kazandı.

Ortotek Gaziler Ampute Spor Kulübü'ne galibiyeti getiren golleri 5 ve 23. dakikada Kemal Güleş, 11 ve 25+1. dakikada Şeyhmus Erdinç, 27. dakikada Barış Telli, 34. dakikada Heno Guilherme Antoniyo Sabastiao Adao, 49. dakikada Ömer Güleryüz ve 50+3. dakikada Alican Kuruyamaç kaydetti.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı'nın tek golü ise 21. dakikada Akbar Lotfimoghaddam'dan geldi.

Malatya Büyükşehir Belediyespor Ampute Futbol Takımı'nda yedek kaleci Selim Karadağ, 50. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Kaynak: AA