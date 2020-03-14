Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi'ne koronavirüs engeli
Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alındı.
14.03.2020 14:16 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:16
Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle askıya alındı.
Avrupa Ampute Futbol Federasyonundan (EAFF) yapılan açıklamada, yapılan toplantının ardından alınan kararla, 22-24 Mayıs 2020 tarihlerinde Polonya'da düzenlenmesi planlanan organizasyonun, askıya alındığı duyuruldu.
Açıklamada, salgın halinin sona ermesi halinde şampiyonanın düzenlenmesi için sene içinde ayarlama yapılabileceği de ifade edildi.
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Kaynak: AA