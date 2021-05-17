Ampute Futbol Şampiyonalar Ligi heyecanı Gaziantep'te yaşanacak
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Ampute Futbol Şampiyonalar Ligi heyecanı Gaziantep'te yaşanacak

Ampute Futbol Şampiyonalar Ligi heyecanı Gaziantep'te yaşanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi, Gaziantep'te gerçekleştirilecek.

Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi, Gaziantep'te gerçekleştirilecek. 21-23 Mayıs tarihleri arasında Avrupa'nın en büyüğü, Gaziantep'te belli olacak.

Avrupa Ampute Şampiyonlar Ligi, 21-23 Mayıs tarihleri arasında Gaziantep'te gerçekleştirilecek. Türkiye Şampiyonu Şahinbey Belediyesi'nin açıklamasına göre, EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonlar Ligi, 21-23 Mayıs tarihinde ilk kez Gaziantep'te oynanacak ve Avrupa'nın en büyüğü Gaziantep'te belli olacak. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 18 Mayıs Salı günü İstanbul'da yapacağı basın toplantısında şampiyona ile ilgili ayrıntılı bilgi verecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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