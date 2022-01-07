Ampute Futbol Milli Takımı ve paralimpik sporcular "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" filmini izledi

TRABZON (AA) - Ampute Futbol Milli Takımı ve paralimpik sporcular, Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmini izledi.

Bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda yapılan gösterimi, Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü ve Güneydoğu gazisi Osman Çakmak ile gazi ve engelli sporcular birlikte izledi. Filmi izleyen sporcuların duygulandıkları gözlendi. Film sonunda "Kesişme: İyi ki Varsın Eren" baskılı tişört giyen sporcular, "İyi ki varsın Eren, iyi ki varsın Ferhat" sloganı attı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, yaptığı açıklamada, film yapımında emeği geçenlerle TRT ve sponsorlara teşekkür etti. Al bayrağı gökte dalgalandırmak için şehit kanı dökülerek bu toprakların ayakta tutulduğunu anlatan Ergezen, şöyle konuştu:

"Birçok gazimiz vücudunun bazı uzuvlarını bu toprak, vatan, millet uğruna kaybetti. Bizler hep birlikte bunlara müteşekkiriz, minnetle yad ediyoruz. Tekrar gazilerimiz bayrağımızı dünya çapında göklere çıkarmak için yılmadan, usanmadan her şeyleriyle mücadele verip, sporda da bu sefer bayrağı kaldıkları yerden dalgalandırmak için uğraşıyorlar. Al zemindeki hilal ve yıldız bizim hepimizin birlik ve beraberliğini temsil eder. Biz bu ruhu halen yaşıyoruz, yaşatacağız. İlelebet bu ülke var olacak, payidar olacak. Hem Erenler bitmez, hem kahramanlar hiçbir zaman için eksilmez. Bunu herkes böyle bilmeli. Hepsine müteşekkiriz."

"Bir evlat kendini vatana, millete nasıl kurban eder bunu izledik"

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural da filmi izlerken duygusallaştığını belirterek, "Hem gazilik şerefini tatmış, hem de millilik gururunu yaşatan sporcularımızla beraber, bir de üzerine Trabzonlu olmam sebebiyle hemşehrim, genç yaştaki Eren'in yaşadığı serüveni bir arada yaşadım. Milli sporcularla genç kardeşimizin filmini izlemek güzel bir duygu. Güzel bir program oldu. Herkesi izlemeye davet ediyorum. Güzel konulu, güzel bir film olmuş." ifadelerini kullandı.

Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü ve Güneydoğu gazisi Osman Çakmak ise duygulandığını ve 1997 yılında Şırnak'ta ayağımı kaybettiğini hatırlattı. Çakmak, "Eren kardeşimizin annesinin emeği, küçük yaşta bir evlat nasıl büyütülür ve sonra da bir evlat kendini vatana, millete nasıl kurban eder bunu izledik. Biz hepimiz bir Ereniz. Bir baba olarak her aileden rica ediyorum. Her ailenin evladına bu filmi izletmesi gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

AA / Hüseyin Doğru - Son Dakika Haberleri

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