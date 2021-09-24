Ampute Futbol Milli Takımı, şampiyonluk kupasıyla AA'yı ziyaret etti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ampute Futbol Milli Takımı, şampiyonluk kupasıyla AA'yı ziyaret etti

AA / Engin Çorlu - Haberler | Güncel

Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı, Anadolu Ajansı'nı (AA) ziyaret etti.

Üst üste ikinci kez Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı, Anadolu Ajansı'nı (AA) ziyaret etti.

AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, teknik direktör Osman Çakmak ve futbolcuları Genel Müdürlük'te ağırladı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Peru, "Milli takımımızın başarısı dolayısıyla gurur duyduk. Böyle bir sevinci ihtiyacımız olduğu zamanlarda yaşattınız. Heyecanınız harikaydı. Biz de çok heyecanlandık. Ajans olarak da takip ettik. Keşke her alanda böyle başarılı olabilsek. Herkese örnek oldunuz. Hem sizi hem de takımı tebrik ederim." diye konuştu.

Peru, her zaman engelli sporcuların yanında olacaklarını sözlerine ekledi.

Çakmak: "Disiplini ve karakterini sahaya yansıtan bir takımımız var"

Osman Çakmak ise her zaman engelli sporcunun da yanında olan AA'ya teşekkür etti.

AA'nın yaptığı her haberin bir engelliyi hayata kazandırdığını belirten Çakmak, şunları kaydetti:

"2014 yılında kaptan olduğumda 'Dünyada ampute futbol bizden sorulacak' demiştim. Aslında biz işimizi yaptık. Bizim üzerimizdeki forma Türk halkının forması. Burada bir numara olunacaksa Türkiye bir numara olsun. Altın madalya kazanan arkadaşlarımızın yüreğine sağlık. Disiplini ve karakterini sahaya yansıtan bir takımımız var."

Çakmak, ayrıca 2022 Dünya Şampiyonası'nda da başarılı olmak istediklerini ifade etti.

AA Genel Müdür Yardımcısı Peru, ziyaretin sonunda hediye takdim ettiği sporculara başarı diledi.

Ampute Futbol Milli Takımı, şampiyonluk kupasıyla AA'yı ziyaret etti

Ampute Futbol Milli Takımı, şampiyonluk kupasıyla AA'yı ziyaret etti

Ampute Futbol Milli Takımı, şampiyonluk kupasıyla AA'yı ziyaret etti

Ampute Futbol Milli Takımı, şampiyonluk kupasıyla AA'yı ziyaret etti
AA / Engin Çorlu - Son Dakika Haberleri
İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, 'mülteciler için okul yapılacağı' iddialarını yalanladı

İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü, "mülteciler için okul yapılacağı" iddialarını yalanladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Hulusi Akar Sezai Temelli
Magazin Cansu Dere
Spor
Tüm Haberler Şans Oyunları Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mahmut Özer Mehmet Nuri Adil Karaismailoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ampute Futbol Milli Takımı, şampiyonluk kupasıyla AA'yı ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.09.2021 20:03:46. #1.12#