Ampute Futbol Milli Takımı, hazırlık maçında Gana'yı 3-1 yendi

09.02.2020 14:48 | Son Güncelleme: 09.02.2020 14:48

Ampute Futbol Milli Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Gana ile oynadığı özel maçı 3-1 kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2020 Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Ampute Futbol Milli Takımı, Gana ile karşılaştı.

Milli takım, rakibini Şeyhmus Erdinç, Fuat Taştan ve Kemal Güleş'in golleriyle 3-1 yendi. Gana'nın tek golünü ise Yusif Yahaya kaydetti.

Ampute Futbol Milli Takımı, Antalya'da ortak kamp yaptığı Gana ile yarın ikinci kez hazırlık maçında karşılaşacak.

Kaynak: AA