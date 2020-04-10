Ampute Futbol Milli Takımı evlerinde antrenman yapıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Ampute Futbol Milli Takımı evlerinde antrenman yapıyor - Haberler
Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, Türkiye, Futbol, Güncel

Ampute Futbol Milli Takımı evlerinde antrenman yapıyor

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı oyuncuları korona virüs önlemleri kapsamında antrenmanlarını evlerinde gerçekleştiriyor.

10.04.2020 13:05 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:06
Ampute Futbol Milli Takımı evlerinde antrenman yapıyor

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı oyuncuları korona virüs önlemleri kapsamında antrenmanlarını evlerinde gerçekleştiriyor.

Türkiye'de korona virüs salgını önlemleri kapsamında spor müsabakaları ertelenirken, sporcular zinde kalabilmek için evlerinde çalışıyor. Ampute Futbol Milli Takımı oyuncuları da evlerinde imkanlar ölçüsünde antrenmanlarına devam ediyor. Odalarını spor salonuna çeviren millilere eşleri ve çocukları destek oluyor. Kimi zaman bir yastık, kimi zaman koltukların arasında dolaşarak çalışma yapan futbolcular birbirlerine şut çekerek 'Evde kal' çağrısı yaptı. Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, korona virüs salgını önlemleri kapsamında tüm spor takımları gibi önlemlerini aldıklarını kaydetti. Bu ciddi süreci evde kalarak atlamaya çalıştıklarını ifade eden Çakmak, "Devlet büyüklerimizin evde kal, izole ol, karantinanı kendin belirle gibi parolalarla evimizdeyiz. Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanımız Arif Ümit Uztürk de elimizden geldiği kadar sporcuların evde kalmasını istedi. Futbolcu arkadaşlarıma program gönderiyorum. Ben de evde olduğum sürece kitap okuyarak kendimi daha da geliştiriyorum" dedi.

Osman Çakmak, Avrupa şampiyonu ve dünya ikincisi olan takımın başarısına yenilerini eklemesi için çalışmalarına imkanlar ölçüsünde devam ettiklerini belirterek, "Biz bu başarıların üzerine daha neler koyabilir, başarılı oluruz diye çalışıyoruz. Başarının tesadüf olmadığını bu süreçte arkadaşlara anlatmaya çalışıyorum. Bu takımın sağlam temelleri için evde sistemsel olarak çalışıyorum. Bülent Uygun'dan aldığım analiz programı ile çalışıyoruz. Teknik Direktör olduğum günden beri Bülent bey iyi bir hoca olacaksın diyor. Bu katkılarla birlikte elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

(Nurhan İçmez/İHA)

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

CHP'li vekilin 'Can kaybı rakamları doğru değil' sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti Haberler
CHP'li vekilin "Can kaybı rakamları doğru değil" sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın Haberler
Erdoğan, Türk dünyasına seslendi: Korona sonrası döneme hazırlık yapın
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali Haberler
Şarkıcı Koray Avcı 12 yıl sonra sakalını kesti! İşte son hali
Diagne'nin sosyal medyada bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu büyük tepki çekti
Diagne'nin sosyal medyada bir kadına sorduğu cinsel ilişki sorusu büyük tepki çekti
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini defalarca bıçakladı
Eşinin yasak aşk yaşadığını öğrenen koca, sevgilisini defalarca bıçakladı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses'e sevgilisi Levent Dörter moral konseri verdi
Koronavirüs tedavisi gören Dilan Çıtak Tatlıses'e sevgilisi Levent Dörter moral konseri verdi
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz: Şu anda 2 koronavirüs var, ikincisi mutasyon ile oluştu
Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz: Şu anda 2 koronavirüs var, ikincisi mutasyon ile oluştu
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Polis memuru, efsane şarkıyı koronaya uyarlayıp 'Evde kal' çağrısı yaptı
Polis memuru, efsane şarkıyı koronaya uyarlayıp 'Evde kal' çağrısı yaptı
Hadise, kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderen hayranından ikinci kez şikayetçi oldu
Hadise, kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderen hayranından ikinci kez şikayetçi oldu
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu
Alex de Souza: Oynadığım en iyi takım F.Bahçe değil, 2003 yılındaki Cruzeiro'ydu
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak
Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı
Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı
Son Dakika: Ocak'ta işsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
Son Dakika: Ocak'ta işsiz sayısı 306 bin kişi azalarak 4 milyon 362 bin kişi oldu
Talisca, Beşiktaşlı yöneticiye telefon açtı ve geri dönmek istediğini söyledi
Talisca, Beşiktaşlı yöneticiye telefon açtı ve geri dönmek istediğini söyledi
Evde saç kesimi nasıl yapılır? Ünlü erkek berberi Şükrü Dudu, uygulamalı anlattı
Evde saç kesimi nasıl yapılır? Ünlü erkek berberi Şükrü Dudu, uygulamalı anlattı
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
Lionel Messi, Ronaldinho'nun kefalet parasını ödediği iddiaları yalanladı
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Adana'da defalarca bıçaklanmış ağır yaralı şahıs, kendi kullandığı otomobille hastaneye geldi
Adana'da defalarca bıçaklanmış ağır yaralı şahıs, kendi kullandığı otomobille hastaneye geldi
Meral Akşener: Bilim Kurulu tam karantina istedi, Erdoğan bunu reddetti
Meral Akşener: Bilim Kurulu tam karantina istedi, Erdoğan bunu reddetti
Günlük burç yorumları 10 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 10 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Galatasaray, voleybol takımlarını sadece Türk oyunculardan kuracak
Galatasaray, voleybol takımlarını sadece Türk oyunculardan kuracak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Abdulhamit Gül Ekrem İmamoğlu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Aleyna Tilki Esra Balamir Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Bülent Uygun Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Kadın Futbolcu Instagram
Şu an buradasınız: Ampute Futbol Milli Takımı evlerinde antrenman yapıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 13:48:41. #1.15#
title