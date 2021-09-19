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Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Türkiye, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final mücadelesinde İspanya ile karşılaştı.

Maça iyi başlayan milliler fileleri arka arkaya sarstı. 6. dakika Ömer Güleryüz'ün kontra atağında attığı golle 1-0 öne geçen ay-yıldızlılar, hemen 10. dakikada Ömer'le farkı 2'ye çıkardı. 21. dakikada Kemal Güleş'le 3-0'ı bulan milliler, 24. dakikada Rahmi Özcan'la farkı 4'e çıkardı. İlk yarının bu skorla tamamlandığı mücadelenin 26. dakikasında Ömer Güleryüz hat-trick yaptı ve farkı 5'e çıktı. Kemal Güleş'in 42. dakikadaki golü ise maçın skorunu belirledi ve Türkiye, İspanya'yı 6-0 mağlup ederek, şampiyon oldu.

2017 Avrupa Şampiyonası'nda kupanın sahibi olan milliler, 2021'de de kupayı havaya kaldırdı ve üst üste ikince kez şampiyon oldu. - İSTANBUL

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonu

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finali

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finali

 Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nın finalinde İspanya'yı 6-0 yenerek üst üste ikinci kez şampiyon oldu.

 Ampute Futbol Milli Takımı finale yükseldi

Ampute Futbol Milli Takımı finale yükseldi
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