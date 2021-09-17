Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final karşılaşmasında Türkiye, İrlanda'yı 4-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni 4-0 yenerek yarı finale yükseldi. Garbarnia Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlılarımızın gollerini 5'inci dakikada Rahmi Özcan, 30'uncu dakikada Ömer Güleryüz, 46'ncı ve 48'inci dakikada Serkan Dereli attı.

Milliler, şampiyonada D Grubu'nda ilk maçında Gürcistan'ı 10-0, ikinci maçında da İtalya'yı 11-0 mağlup ederek grup birincisi olarak çeyrek finale kalmıştı.