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Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final karşılaşmasında Türkiye, İrlanda'yı 4-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final karşılaşmasında Türkiye, İrlanda'yı 4-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Ampute Futbol Milli Takımı, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen 2021 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final maçında İrlanda Cumhuriyeti'ni 4-0 yenerek yarı finale yükseldi. Garbarnia Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlılarımızın gollerini 5'inci dakikada Rahmi Özcan, 30'uncu dakikada Ömer Güleryüz, 46'ncı ve 48'inci dakikada Serkan Dereli attı.

Ampute Futbol Milli Takımı, yarı finalde yarın saat 18.30'da Cracovia Stadı'nda Rusya ile karşı karşıya gelecek.

Milliler, şampiyonada D Grubu'nda ilk maçında Gürcistan'ı 10-0, ikinci maçında da İtalya'yı 11-0 mağlup ederek grup birincisi olarak çeyrek finale kalmıştı.


Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde

Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde

Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde - Haberler Spor
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