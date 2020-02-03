Ampute Futbol Milli Takımı, Antalya'da kampa girdi

03.02.2020 13:32 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:32

Ampute Futbol Milli Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Antalya'da kampa girdi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Ampute Futbol Milli Takımı, 13-20 Eylül tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nın hazırlıklarına başladı.

Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan ay-yıldızlı ekip, 13 Şubat'a kadar çalışmalarını burada sürdürecek. Milliler, 8 Şubat'tan itibaren Gana ile ortak kamp yapacak.

Teknik direktör Osman Çakmak yönetimindeki millilerin kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

Kaleciler: Bülent Çetin (TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler), Umutcan Günay (Bursa Ampute Gücü), Furkan Arslan (Ortotek Gaziler), Mehmet Ali Atay (Şişli Yeditepe Engelliler)

Defans: Okan Şahiner (TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler), Fuat Taştan (Ortotek Gaziler), Ahmet Akkaya (TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler), Alican Kuruyamaç (Ortotek Gaziler), İsmail Korkmaz (Şahinbey Belediyesi), Muhammet Yeğen (TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler), Muhittin Kurt (Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT)

Orta saha: Rahmi Özcan (Şahinbey Belediye Gençlik), Mervan Akyol (Bursa Ampute Gücü), Serkan Dereli (Pendik Engelliler), Savaş Kaya (Ortotek Gaziler), Şeyhmus Erdinç (Ortotek Gaziler)

Forvet: Barış Telli (Ortotek Gaziler), Kemal Güleş (Ortotek Gaziler), Ömer Güleryüz (Ortotek Gaziler), İbrahim Halil Esen (Şahinbey Belediye Gençlik)

Kaynak: AA