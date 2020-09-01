HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Ampute futbol liglerinde 2020-2021 sezonunun fikstürü çekildi

Ampute Futbol Süper Ligi ile 1. ve 2. Liglerde 2020-2021 sezonunun fikstürü belli oldu.

Ampute futbol liglerinde 2020-2021 sezonunun fikstürü çekildi
01.09.2020 21:47 | Son Güncelleme: 01.09.2020 21:51

Ampute Futbol Süper Ligi ile 1. ve 2. Liglerde 2020-2021 sezonunun fikstürü belli oldu.

Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, TBESF Başkan Vekili İlhami Kılınçkaya, TBESF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Abdullah Ayar ve MHK Üyesi Özer Tuğ, Ampute Futbol Teknik Kurulu Başkanı Ahmet Yılmaz, Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve Ampute Futbol Branş Sorumlusu Orhan Erdem katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle fikstür çekimi internetten canlı yayımlandı

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 11 Ekim, 1. ve 2. Liglerin ise 18 Ekim'de başlatılması planlanan yeni sezonda ilk haftanın karşılaşmaları şöyle:

Süper Lig:

Şişli Yeditepe Engelliler-Pendik Engelliler

Konya Engellilergücü-Malatya Büyükşehir Belediyespor

İzmir Büyükşehir Belediye Gençlik-Etimesgut Belediyesi Ampute

Bursa Ampute-Şahinbey Belediyesi Gençlik

Anadolu Erciyes Engelliler-TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler

Esenyurt Engelligücü-Denizli Engelliler

Trabzon Ortahisar Beldespor-Bay

1. Lig:

Uysal Hydraluic Konya Bedensel Engelliler-Adana Ampute Engelliler

Antalya Büyükşehir Belediyesi Asatspor-Şanlıurfa Engelliler

Olimpik Yetenekler-Şehitkamil Engelliler

Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler-Yenimahalle Engellilergücü

ODTÜ-MP Samsun Engelligücü

2. Lig:

Batman Ampute-Samsun Bedensel Engelliler

İstanbul Özürlüler-Sancaktepe Belediyespor

Başakşehir Ampute-Ordu Engellilergücü

Sakarya Ampute-Doğu Akdeniz Engelliler

Adana Altınkoza Ampute-Sakarya Akgün Ampute

Gaziantep Bedensel Engelliler-Bay

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Mansur Yavaş Donald Trump Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Şener Şeyma Subaşı Yıldız Tilbe Okan Bayülgen
Spor Sinan Gümüş Şenol Güneş Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mauricio Lemos
Daha Fazla Eylül Adana Karar Hakaret
Şu an buradasınız: Ampute futbol liglerinde 2020-2021 sezonunun fikstürü çekildi - Ankara
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 21:58:49. #1.14#
title