Ampute futbol liglerinde 2020-2021 sezonunun fikstürü çekildi
Ampute Futbol Süper Ligi ile 1. ve 2. Liglerde 2020-2021 sezonunun fikstürü belli oldu.
Ampute Futbol Süper Ligi ile 1. ve 2. Liglerde 2020-2021 sezonunun fikstürü belli oldu.
Ankara'da bir otelde gerçekleştirilen fikstür çekimine Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Arif Ümit Uztürk, TBESF Başkan Vekili İlhami Kılınçkaya, TBESF Merkez Hakem Kurulu Başkanı Abdullah Ayar ve MHK Üyesi Özer Tuğ, Ampute Futbol Teknik Kurulu Başkanı Ahmet Yılmaz, Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve Ampute Futbol Branş Sorumlusu Orhan Erdem katıldı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle fikstür çekimi internetten canlı yayımlandı
Federasyondan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'in 11 Ekim, 1. ve 2. Liglerin ise 18 Ekim'de başlatılması planlanan yeni sezonda ilk haftanın karşılaşmaları şöyle:
Süper Lig:
Şişli Yeditepe Engelliler-Pendik Engelliler
Konya Engellilergücü-Malatya Büyükşehir Belediyespor
İzmir Büyükşehir Belediye Gençlik-Etimesgut Belediyesi Ampute
Bursa Ampute-Şahinbey Belediyesi Gençlik
Anadolu Erciyes Engelliler-TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler
Esenyurt Engelligücü-Denizli Engelliler
Trabzon Ortahisar Beldespor-Bay
1. Lig:
Uysal Hydraluic Konya Bedensel Engelliler-Adana Ampute Engelliler
Antalya Büyükşehir Belediyesi Asatspor-Şanlıurfa Engelliler
Olimpik Yetenekler-Şehitkamil Engelliler
Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler-Yenimahalle Engellilergücü
ODTÜ-MP Samsun Engelligücü
2. Lig:
Batman Ampute-Samsun Bedensel Engelliler
İstanbul Özürlüler-Sancaktepe Belediyespor
Başakşehir Ampute-Ordu Engellilergücü
Sakarya Ampute-Doğu Akdeniz Engelliler
Adana Altınkoza Ampute-Sakarya Akgün Ampute
Gaziantep Bedensel Engelliler-Bay
Kaynak: AA