Ampute Futbol Ligi: Kocasinan Anadolu Erciyes Engelliler: 2 Şişli Yeditepe Engelliler: 1
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Ampute Futbol 2021-2022 Sezonu Süper Ligi 10. hafta erteleme karşılaşmasında Kocasinan Anadolu Erciyes Engellilerspor, sahasında oynadığı maçta Şişli Yeditepe Engellilerspor'u 2-1 mağlup etti.
KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Ampute Futbol 2021-2022 Sezonu Süper Ligi 10. hafta erteleme karşılaşmasında Kocasinan Anadolu Erciyes Engellilerspor, sahasında oynadığı maçta Şişli Yeditepe Engellilerspor'u 2-1 mağlup etti.
Stat: Argıncık Stadı
Hakemler: Sadık Onur Karakum xx, Serhat Günaydın xx
Kocasinan Anadolu Erciyes Engellilerspor: Ferhat Aydoğdu xx, Salih Bozdağ xxx, Bilal Tolu xx, Yakup Kıska xxx, Halil Şaştım xx, Eftal Özkartal xxx, Emin Atagişi xx
Şişli Yeditepe Engellilerspor: Uğur Kurtoğlu x, Coşkun Turan x, Metin Badem x, Jesus Alexandre Morais xx, Joseph Boidoa x, Emmanuel Allatey x, Oktay Balbey x
Goller: Salih Bozdağ (dk.8 ve 40) (Kocasinan Anadolu Erciyes Engellilerspor), Jesus Alexandre Morais (dk.17) (Şişli Yeditepe Engellilerspor) - KAYSERİ