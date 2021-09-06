Ampute Futbol Kulüpler Birliği, Genç Milli Takım Kampını ziyaret etti
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Ampute Futbol Kulüpler Birliği, Genç Milli Takım Kampını ziyaret etti

Ampute Futbol Kulüpler Birliği, Genç Milli Takım Kampını ziyaret etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Aksaraya'da yapılan ve genç yeteneklerin davet edildiği Ampute Futbol U21 Genç Milli Takım kampının son günü Ampute Futbol Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Şahin ile yönetim kurulu üyeleri kampı ziyaret etti.

Aksaraya'da yapılan ve genç yeteneklerin davet edildiği Ampute Futbol U21 Genç Milli Takım kampının son günü Ampute Futbol Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Şahin ile yönetim kurulu üyeleri kampı ziyaret etti.

Yapılan ziyarete Ampute Futbol Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Şahin ile birlikte Başkan Yardımcısı İzzet Soydabircan ve Genel Sekreter Ali Yanaç'ın yanı sıra Melikgazi Belediyesi Bedensel Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Şube Sorumlusu Kerim Sağır katıldı. Genç milli takım oyuncularını heyet dışında Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş da ziyaret ederek moral verdi. Bakan yardımcısı Baydaş'ın ziyaretinde Kulüpler Birliği hakkında başkan Faruk Şahin bilgi verdi. Şahin, "Bu gençlerin her biri bir kulüpte yetişiyor. Ülke sporuna katkı sağlayan kulüplerimize başta sayın bakanımız olmak üzere verilen destekleri takdir ediyoruz. Özelde il bazlı yaşanan sıkıntılar ve aksaklıkları yine siz değerli büyüklerimiz sayesinde aşacağımızı biliyoruz" dedi.

Genç sporcularla birlikte yemek yiyen kulüpler birliği yönetimi antrenörler Tahir Güven ve İlhan Elmalı ile görüşerek bilgi aldı. Başkan Şahin, bu tarz ziyaretleri daha fazla planlayacaklarını ekleyerek verimli bir ziyaret olduğunu söyledi. - KAYSERİ

Ampute Futbol Kulüpler Birliği, Genç Milli Takım Kampını ziyaret etti
Ampute Futbol Kulüpler Birliği, Genç Milli Takım Kampını ziyaret etti
Ampute Futbol Kulüpler Birliği, Genç Milli Takım Kampını ziyaret etti
Ampute Futbol Kulüpler Birliği, Genç Milli Takım Kampını ziyaret etti
Ampute Futbol Kulüpler Birliği, Genç Milli Takım Kampını ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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