Ampute Futbol Kulüp Birliği'nden Spor Bakanı Kasapoğlu'na ziyaret
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Ampute Futbol Kulüp Birliği'nden Spor Bakanı Kasapoğlu'na ziyaret

Ampute Futbol Kulüp Birliği'nden Spor Bakanı Kasapoğlu'na ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ampute Futbol Kulüpler Birliği yönetimi ve proje ekibi Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu meclisteki makamında ziyaret etti.

Ampute Futbol Kulüpler Birliği yönetimi ve proje ekibi Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nu meclisteki makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Kulüpler birliğinin tanıtımının ardından oynanmayan liglerin akıbeti kulüplerin yaşadığı mağduriyetlerin gündeme gelmesinden sonra proje ekibinin hazırlamış olduğu 81 il 81 ampute futbol kulübü projesi bakana arz edildi. Son derece samimi ve sıcak kanlı tavırlarıyla spor bakanı kulüpler birliği heyetini dikkatle dinledi. Bakan Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, pandemiden dolayı liglerin oynatılamamasının üzücü olduğunu ancak gerek sporcu gerekse ailelerinin sağlığının riske atılamayacağı için bu tedbirlerin alındığını söyledi. Kasapoğlu, "Ampute Futbol Kulüplerinin ekonomik mağduriyetlerine bir nebze de olsa katkı sağlamak için nakdi destek talebinize en kısa sürede destek olacağız" dedi. Bakan Kasapoğlu, 81 il 81 Ampute Futbol projesini beğendiğini kendi gönlünden de 81 ile yayılması gerektiği bunun için de bu projenin güzel bir proje olduğunu dile getirerek, projenin hayata geçmesi için gerekli prosedür ve mevzuatın tamamlanması talimatını verdi.

Ampute Futbol Kulüpler Birliği başkanı Faruk Şahin ise, "Sayın bakanımızın yoğun programında bizi kabul etmesi projemizi ve sorunlarımızı dinlemesinden dolayı son derece memnun kaldık. Ülke sporuna katkı sağlayan dünyanın en büyük Ampute Futbolunun organize edildiği ülkemizde bugün 20 ilde 34-35 kulüp olarak sürdürdüğümüz çalışmalarımızın tüm Türkiye'ye 81 ilimize yayılması için proje ekibimizin hazırladığı 81 il 81 Ampute Futbol kulübü projemizin de sayın bakan tarafından beğenilmesi bizleri heyecanlandırdı. Engelli sporu ve sporcusuna hiçbir desteği esirgemeyen başta cumhurbaşkanımız olmak üzere sayın spor bakanımızın da desteklerinin amacına ulaşır nitelikte gelişmesi ve hayata geçmesi için Ampute Futbol Kulüpler Birliği olarak elimizden geleni yapmanın sözünü veriyoruz" dedi. - KAYSERİ

Ampute Futbol Kulüp Birliği'nden Spor Bakanı Kasapoğlu'na ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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