Ampulün içerisinde uyuşturucu çıktı
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Ampulün içerisinde uyuşturucu çıktı

Bursa'da uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayan narkotik ekipleri, ampul içerisine gizlenmiş uyuşturucu ile bin 568 adet sentetik ecza tablet ele geçirdi.

18.02.2020 14:23 | Son Güncelleme: 18.02.2020 14:23
Ampulün içerisinde uyuşturucu çıktı

'da uyuşturucu satıcılarına göz açtırmayan ekipleri, ampul içerisine gizlenmiş uyuşturucu ile bin 568 adet sentetik ecza tablet ele geçirdi.


Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarını devam ettiren Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcısı 3 şüpheliyi tespit etti. Şahısları yakalamak için harekete geçen ekipler, A.E., Ö.B. ve İ.Ç'yi yakalayarak gözaltına alarak emniyete götürdü.


Ampul kutusuna gizlenmiş uyuşturucu çıktı


Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında arama ekipler, ampul kutusuna gizlenmiş 50 gram metamfetamin maddesi ile bin 568 adet sentetik ecza tablet, satışa hazır halde paketlenmiş kannabinoid ve bir miktar para ele geçirdi.


Emniyette ifadeleri alınan A.E., Ö.B. ve İ.Ç., işlemlerinin ardından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İHA
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