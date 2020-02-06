Ampul içinde yeşil reçeteye tabi hap bulundu
Osmaniye'de bir evde ampul içinde yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
Osmaniye'de bir evde ampul içinde yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında 4 şüpheli yakalandı.
Bu kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 21'i ampul içinde yeşil reçeteye tabi toplam 86 hap, 74,21 gram eroin, 11,67 gram metamfetamin, tabanca ve 8 mermi bulundu.