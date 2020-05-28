Ampul hırsızlığı şüphelileri kamerada ŞANLIURFA'da 20 iş yerindeki ampul hırsızlığı kameralar tarafından görüntülendi.

ŞANLIURFA'da 20 iş yerindeki ampul hırsızlığı kameralar tarafından görüntülendi.

Kentin simgesi olan Balıklıgöl'ün yakınında bulunan çarşılardaki 20 dükkanın sokak aydınlatma ampulleri 18 yaşından küçük 3 şüpheli tarafından çalındı. İş yerlerinin güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülere, çocukların tek tek söktükleri ampulleri yanlarındaki çuvala koyarak uzaklaşmaları yansıdı. Polis, hırsızlık şüphelilerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA