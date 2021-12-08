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Ampul hırsızlığı iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı

Ampul hırsızlığı iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı
AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir iş yerindeki aydınlatma ampulünü çalan hırsızlık şüphelilerinin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir iş yerindeki aydınlatma ampulünü çalan hırsızlık şüphelilerinin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İslahiye merkezindeki iş yerlerine ait 6 dükkanın aydınlatma ampulleri çalındı.

Sepetli motosikletle Cevdetpaşa Mahallesi, Mezbaha Caddesindeki Muhammed Ali'nin iş yerinin önüne gelen 3 şüphelinin, ampulü çaldığı an iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntüde sepetli motosikletle iş yerinin önüne gelen 3 kişiden birisinin tezgahın üzerine çıkarak ampulü alıp motosikletle uzaklaştıkları anlar görülüyor.

Polis, hırsızlık şüphelilerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Ampul hırsızlığı iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı

Ampul hırsızlığı iş yeri güvenlik kamerasına yansıdı

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri

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