Ampul Efsanesi, Ampul İşini Bıraktı

General Electric'in yeni lideri John Flannery, yaptığı duyuru ile köklü firmanın artık ampul işinden ayrıldığını duyurdu. Pek çok Amerikalı, bunu Çin'e kaptırılan bir başka iş alanı olarak görse de, durumun tam olarak bu olduğunu söylemek çok doğru olmaz.



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GE'nin ampül alanında iş hayatı oldukça eskiye dayanıyor. Thomas Edison'ın Kanadalı Henry Woodward ve Mathew Evans ile İngiliz Joseph Swan'ın tasarımlarını "geliştirerek" ve ticarileştirerek kurduğu Edison General Electric daha sonra 1892 yılında adını General Electric olarak değiştirmişti. CNN Money'nin söylediğine göre firma, 1938 yılında flüoresan, 1959 yılında halojen ve 1962 yılında LED ışıklara yatırım yapmıştı.



Ancak GE ve aynı iş alanındaki her firmanın problemi, ampullerin eskiden sürekli olarak yenilenmesi ve değişmesi gereken ürünler olmalarına rağmen, artık kaliteli LED'lerin neredeyse hiç değiştirilme ihtiyacı duymuyor olması. Fiyatların düşmesi ile beraber de kar oranı ciddi bir oranda düşmüş durumda.



Kısacası GE'nin bu iş alanını terk etmesinin sebebi, artık bu alanın ciddi bir şekilde değişmiş ve neredeyse gelir getirmez olması. LED ışıklara geçilmesi, GE ve benzeri firmalar için çok iyi olmasa da, tasarruf edilen enerji miktarı açısında Dünya ve tüketiciler için iyi olduğu kesin...



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