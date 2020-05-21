Amphan Kasırgası, Hindistan ve Bangladeş'i vurdu: 24 ölü
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Amphan Kasırgası, Hindistan ve Bangladeş'i vurdu: 24 ölü

Amphan Kasırgası, etkili olduğu Bangladeş ve Hindistan'da binlerce kişinin evini kaybetmesine neden oldu.

Amphan Kasırgası, Hindistan ve Bangladeş'i vurdu: 24 ölü
21.05.2020 11:15 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:59

Amphan Kasırgası, etkili olduğu Bangladeş ve Hindistan'da binlerce kişinin evini kaybetmesine neden oldu. Kasırga nedeniyle Hindistan'da 14, Bangledeş'te 10 kişi hayatını kaybetti.

Amphan Kasırgası, Hindistan ve Bangladeş'i vurdu. Korona virüs salgınının etkili olduğu bir dönemde bölgeyi vuran kasırga sonucu 24 kişi hayatını kaybetti. Bengal Körfezi'ne ulaşan kasırganın hızının saatte 185 kilometreye ulaştı. Fırtına nedeniyle oluşan dalga yüksekliği ise 5 metreye ulaştı. Kasırganın vurduğu pek çok noktada şiddetli rüzgar sonucu araçlar sürükledi. ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Bazı bölgelerde de elektrik kesintileri yaşandı. Kasırganın etkili olduğu her iki ülkede de binlerce kişi evlerini kaybetti. Hindistan'da bulunan Kalküta kentindeki havalimanında ise büyük hasar meydana geldi. Havalimanının çatısı çöktü.

Hindistan ve Bangladeş'te gerçekleştirilen toplu tahliyeler binlerce kişinin hayatını kurtarırken, kasırganın asıl zararının günler sonra ortaya çıkması bekleniyor. Hindistan'ın Batı Bengal ve Odisha eyaletlerinde ekipler gece boyunca çalışarak yollara devrilen ağaçları temizledi. Kasırganın en fazla Batı Bengal eyaletinin iki sahil kasabasında etkili olduğunu söyleyen Hindistanlı yetkililer, Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta'da daha önce bu kadar şiddetli rüzgarların görülmediğini ifade etti.

Toplu tahliyeler ve korona virüs

Hindistan ve Bangladeş'te 3 milyon kişi yaşadıkları bölgelerden tahliye edilerek güvenli alanlara yerleştirildi. Toplu tahliyeler, son dönemde dünya genelinde olduğu gibi Hindistan ve Bangladeş'te de etkili olan korona virüs salgında ilan edilen karantina gölgesinde gerçekleştirildi. Hindistan'ın Odisha eyaleti Özel Yardım Komiseri Pradeep Jena, ekiplerin kasırgada hayat kurtarmak ile korona virüs salgınında hayat kurtarmak arasında denge kurmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Jena, sığınak merkezlerine yerleştirilen hamileler ile yaşlıların diğer kişilerden ayrı bir alanda tutulduğunu ifade ederek, "Sosyal mesafe son derece olumlu bir yöntem. Ancak, kasrıga ve doğal afet gibi durumlarda sosyal mesafeyi korumak oldukça zor" dedi.

24 can kaybı

Amphan Kasırgası toplamda 24 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Hindistan'da 14 kişi, Bangladeş'te de 10 kişi kasırga sonucu öldü. Hindistan'daki can kayıpların 12'sinin Batı Bengal eyaletinde, 2'sinin ise Odisha eyaletinde olduğu öğrenildi. Bangladeş2te ise hayatını kaybeden 2 kişinden birinin 5, diğerinin ise 75 yaşında olduğu ifade edildi. - DAKKA

Kaynak: İHA

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