- Amphan Kasırgası, Hindistan ve Bangladeş'i vurdu: 14 ölü
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- Amphan Kasırgası, Hindistan ve Bangladeş'i vurdu: 14 ölü

- Amphan Kasırgası, Hindistan ve Bangladeş'i vurdu: 14 ölü Hindistan ve Bangadeşi vuran Amphan Kasırgası sonucu en az 14 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken binlerce evin büyük hasar aldığı belirtildi.

21.05.2020 00:07 | Son Güncelleme: 21.05.2020 00:08

- Amphan Kasırgası, Hindistan ve Bangladeş'i vurdu: 14 ölü

DAKKA - Hindistan ve Bangadeşi vuran Amphan Kasırgası sonucu en az 14 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken binlerce evin büyük hasar aldığı belirtildi.

Amphan Kasırgası, Hindistan ve Bangladeş'i vurdu. Kasırga, yeni tip korona virüs pandemisine yönelik mücadeleyi zorlaştırırken yetkililer kasırga sonucu 14 kişinin hayatını kaybettiğini, binlerce evin de büyük hasar aldığını kaydetti. Bengal Körfezi'ne ulaşan kasırganın hızının saatte 185 kilometreye ulaştığı ifade edildi. Fırtına nedeniyle oluşan dalga yüksekliğinin ise 5 metreye ulaştığı kaydedildi.

Hindistan'da Batı Bengal Eyaleti Başbakanı Mamata Banerjee yaptığı açıklamada, eyalette 1'i çocuk en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Başbakan Banerjee, iletişim ağının çöktüğünü belirterek 500 bin kişinin tahliye edilmesine rağmen hükümet yetkililerinin fırtınanın şiddetini tamamen hesaplayamadıklarını dile getirdi. Başbakan Banerjee, "Korona virüsten daha büyük hasar ve yıkımla karşı karşıyayız" dedi.

Ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi

Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta'da, şiddetli rüzgar sonucu araçlar sürüklerken ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Şehrin bazı bölgelerinde elektrik kesintileri yaşandığı aktarıldı. Hooghly bölgesinde de binlerce evin fırtına sonucu büyük hasar aldığı ifade edildi. Yetkililer, kasırganın verdiği hasarı ancak perşembe sabahı doğru bir şekilde değerlendirebileceklerini açıkladı.

Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücü Genel Müdürü Satya Narayan Pradhan, kasırganın özellikle yoksul bölgelerde "oldukça yıkıcı" olduğunu belirtti.

Bangladeş'te 4 ölüm

Komşu ülke Bangladeş'te ise yetkililer, kasırga sonucu en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Ülkede bu hafta yaklaşık 2.4 milyon kişi sığınaklara tahliye edilmişti. Bazı bölgelerde elektrik kesintilerinin yaşandığı bildirilirken tarım arazilerinin de zarar gördüğü ifade edildi.

Öte yandan Amphan Kasırgası nedeniyle Hindistan ve Bangladeş'te 3 milyon kişi tahliye edilmişti.

- Amphan Kasırgası, Hindistan ve Bangladeş'i vurdu: 14 ölü

Kaynak: İHA

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