Amphan Kasırgası Bangladeş ve Hindistan'da can aldı
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Amphan Kasırgası Bangladeş ve Hindistan'da can aldı

Hindistan-Bangladeş sınırında etkili olan, son 20 yılın en sert kasırgası Amphan 80'den fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Amphan Kasırgası Bangladeş ve Hindistan'da can aldı
22.05.2020 01:29 | Son Güncelleme: 22.05.2020 01:32

Hindistan-Bangladeş sınırında etkili olan, son 20 yılın en sert kasırgası Amphan 80'den fazla kişinin ölümüne neden oldu. Çok sayıda köy sular altında kalırken, elektrik direkleri yıkıldı, ağaçlar köklerinden söküldü.Hindistan ve Bangladeş'te etkili olan Amphan Kasırgası, saatte 185 km hız ile bölgede 80'den fazla kişinin ölümüne neden oldu. Sadece Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde en az 72 kişinin kasırgada hayatını kaybettiği bildirildi. Kuzeye doğru ilerlerken hız kaybeden kasırganın Bangladeş'te de en az 12 kişinin ölümüne neden olduğu bildiriliyor. Hız kaybetse de Amphan Kasırgası'nın ardından Bangladeş'te aşırı yağışın etkili olduğu ve sel sularının iç bölgelere doğru ilerlediği haber verildi. Her iki ülkede de arama ve enkaz kaldırma çalışmalarının başladığı bildiriliyor.

500 bin kişi yerinden oldu

Birleşmiş Milletler'in Bangladeş'teki temsilciliği, kasırga nedeniyle ülkede en az 500 bin insanın evini barkını yitirdiğini tahmin ediyor. Ülkede 10 milyon kişinin de bugün akşam saatlerine kadar hala elektriğinin kesik olduğu açıklandı.

Hindistan'ın 15 milyon nüfuslu Kalküta şehri ve çevresinde ise Amphan Kasırgası'nın aşırı sele neden olduğu ve caddelerin sular altında kaldığı bildiriliyor. Kentin büyük kısmında da elektrik kesintisi yaşandığı haber veriliyor.

Üç milyon kişi tahliye edildi

Yaklaşan kasırga nedeniyle iki ülkede üç milyondan fazla kişinin tahliye edildiği, çoğu kişinin koronavirüs salgını nedeniyle acil konaklama yerlerine gitmekten çekindiği belirtiliyor. Her iki ülkede son günlerde koronavirüs vaka sayılarında artış görülmüştü.

Koronavirüs salgını ile mücadelenin devam ettiği Hindistan ve Bangladeş'te sokağa çıkma kısıtlamaları devam ediyor. Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, Hindistan'da bugüne dek 115 binden fazla vaka kaydedilirken, 3 bin 400'den fazla kişi de COVID-19 hastalığından hayatını kaybetti. Bangladeş'te ise vaka sayısı 28 bin 511'i, ölü sayısı da 408'i geçti.

"Kasırgadan da korkuyoruz koronadan da korkuyoruz"

AFP haber ajansına konuşan dört çocuk annesi Sulata Munda, kasırgadan korktuklarını ama koronavirüsten de korktuklarını söyleyip, pek çok köylüsü ile birlikte acil konaklama merkezlerine gitmeyi reddetiklerini bildiriyor.

Hindistan ile Bangladeş'in sınır bölgelerinde bulunan ve UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirası listesinde yer alan Sundarbans Milli Parkı'nın da bulunduğu bölgede yaşayan bir vatandaş, kasırgadan sonra evlerinin buldozerlerle yerle bir edilmiş gibi olduğunu aktarıyor. Amphan Kasırgası'nın neden olduğu can ve mal kaybı konusunda resmi makamlar henüz tahminde bulunamıyor.

Bangladeş ile Hindistan'ın doğusunda sert kasırgalar sık sık etkili oluyor. 1999'da Odisha'da etkili olan kasırgada 10 bin kişi hayatını kaybetti. 1991'de ise Bangladeş'te etkili olan kasırga ve ardından meydana gelen seller ile toprak kaybında yaklaşık 140 bin kişi hayatını kaybetti.

AFP/ET0,EC

(c)


Dünya Manşet

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