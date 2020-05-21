Amphan Kasırgası Arakanlı Müslümanları zor durumda bıraktı
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Amphan Kasırgası Arakanlı Müslümanları zor durumda bıraktı

Bangladeş'in kıyı kesimlerinde etkili olan Amphan Kasırgası, kamplarda elverişsiz koşullarda yaşamaya çalışan Arakanlı Müslümanları zor durumda bıraktı.

Amphan Kasırgası Arakanlı Müslümanları zor durumda bıraktı
21.05.2020 12:04 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:04

Bangladeş'in kıyı kesimlerinde etkili olan Amphan Kasırgası, kamplarda elverişsiz koşullarda yaşamaya çalışan Arakanlı Müslümanları zor durumda bıraktı.

Bangladeş basınında yer alan haberlere göre, Bengal Körfezi'nde oluşan ve hızı saatte 270 kilometreye kadar çıkan Amphan Kasırgası, ülkeyi etkisi altına aldı.

Bangladeşli yetkililer, kasırganın, Cox's Bazar'daki Arakanlı Müslümanların kamplarını doğrudan etkilemeyeceğini belirterek önlemlerin artırıldığını, tehlike seviyesinin 6'dan 9'a çıkarıldığını bildirdi.

Kamplardaki hazırlıklar sürerken burada kalan Arakanlı Müslümanlardan dışarı çıkmamaları istendi.

Güçlü rüzgar ve yağmurun etkili olduğu kamp alanında taşkınlar oluştu ve çok sayıda barınağı su bastı.

Yardım kuruluşlarının gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına rastlanan kamplarda, kasırganın, salgının kontrol altına alınmasına engel olabileceğini belirtti.

Öte yandan, Bangladeş hükümetinin Bengal Körfezi'nde kurtardığı yaklaşık 300 Arakanlı Müslüman'ı kasırganın etkili olması beklenen Bhasan Char Adası'na nakletmesine tepki gösterildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) yaptığı açıklamada, Bangladeş hükümetine, Arakanlı Müslümanların Cox's Bazar'daki kamplara yerleştirilmesi için ana karaya taşınması çağrısında bulundu.

HRW Asya Direktörü Brad Adams, hükümetin denizde mahsur kalan Arakanlı Müslümanları uygun bir şekilde kurtardığını belirterek "Fakat onları fırtına sürecinde küçük bir adada tutmak tehlikeli ve insanlık dışı." ifadelerini kullandı.

Hindistan ve Bangladeş'in kıyı kesimlerinde etkili olan Amphan Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e çıkmıştı.

Bangladeş mülteci işlerinden sorumlu yönetici Mahbub Alam Talukder, Cox's Bazar'da Arakanlı Müslümanların yaşadığı kampta Kovid-19 tespit edilen 2 kişinin karantinaya alındığını belirtmişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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