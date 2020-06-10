Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları ile 41 ilin valisi değişti. Karara göre, Düzce Valisi Karaloğlu Samsun Valiliğine atanırken Zülkif Dağlı kimdir, Zülkif Dağlı hayatı ve biyografisi gibi konular merak edildi.

ZÜLKİF DAĞLI KİMDİR?

1966 yılında Antalya'da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini Antalya'da tamamlamasının ardından, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 1989 yılındaUşak İli Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı. Ardından, 1993-1995 yılları arası Isparta Yenişarbademli Kaymakamı, 1995-1997 yılları arası Siirt Baykan Kaymakamı, 1997-1998 yılları arasında Çorum Bayat Kaymakamı, 1999-2002 yılları arasında Ardahan Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

2002-2006 yılları arasında Kastamonu Vali Yardımcısı görevindeyken, geçici görevli olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Danışmanlığı ile D.P.T. Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğünde Avrupa Birliği Mali Yardımları alanında çalıştı. 2006-2007 yıllarında Antalya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevi ve ardından 2008 yılında Isparta Vali Yardımcılığı görevini yürüttü. 2009-2016 yılları arasında İzmir Vali Yardımcısı iken Adnan Menderes Havalimanı Mülki İdare Amirliği ileYatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı görevlerini ifa etti.

Kaymakamlık tezi olarak, İngiltere'de Yerel Yönetimlerin Yapısı ve İşleyişi konusunu ele aldı. 1997 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde 'Türkiye'de Merkezi Yönetimin Yerel Yönetimler Üzerindeki Denetimi' konusunda yüksek lisans, 2003 yılında T.O.D.A.İ.E. Kamu Yönetimi Uzmanlık Programında 'Türkiye'de Yerel Yönetim Birlikleri'nin Yapısı Fonksiyonları ve Çalışmaları' konusunda yüksek lisans yaptı. 2004 yılında ATAUM Avrupa Birliği Uzmanlığını bitirdi.Ankara Üniversitesinde Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi alanında "6360 Sayılı Yasanın Getirdiği Genişletilmiş Büyükşehir Modeli İle Yerel Kamusal Hizmetlerin İl Sınırlarına Kadar Genişlemesinin Etkileri: Kocaeli ve Sakarya Örneği" konusu ile doktora tezini tamamlamıştır.

20.11.1998 - 15.08.1999 askerlik görevini tamamladı. 09.11.1990 - 08.11.1991 tarihleri arasında İngiltere'de bulundu. Havacılık güvenliği ve yerel yönetimler konularında ulusal ve uluslararası proje ve çalışmalarda yer aldı.İyi derecede İngilizce bilmektedir. Dr. Zülkif DAĞLI,evli ve üç çocuk babasıdır.