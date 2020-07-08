Ziraat Türkiye Kupası finali, 29 Temmuz'da oynanacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçı 29 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.

08.07.2020 18:55 | Son Güncelleme: 08.07.2020 19:33

Ziraat Türkiye Kupası'nda final maçı 29 Temmuz Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor'un karşı karşıya geleceği final müsabakası, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 5 Mayıs'ta oynanması planlanan final maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenmişti.