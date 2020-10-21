Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları eşleşmeleri | Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası ikinci tur perdesinin açılmasına çok az bir süre kaldı. Türkiye Futbol Federasyonu, 2. tur maçlarıyla ilgili açıklamalar yaptı. Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçlarında 46 mücadele gerçekleşecek.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. TUR EŞLEŞMELERİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçlarının programı şöyle:

20 Ekim Salı:

14.30 Belediye Kütahyaspor-Darıca Gençlerbirliği (Dumlupınar)

17.00 İçel İdmanyurdu-Payasspor (Mersin)

20.00 Karşıyaka-Bergama Belediyespor (İzmir Atatürk)

21 Ekim Çarşamba:

13.00 Elazığ Karakoçan-Diyarbekirspor (Elazığ Doğukent)

13.00 Esenler Erokspor-Arnavutköy Belediyespor (Vefa)

13.30 1954 Kelkit Belediyespor-Artvin Hopaspor (Kelkit İlçe)

13.30 Muğlaspor-Kızılcabölükspor (Muğla Atatürk)

13.30 Çatalcaspor-Şile Yıldızspor (Tepecik Şenol Güneş)

13.30 Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Düzcespor (Başpınar)

13.30 Ofspor-Yomraspor (Stadı henüz açıklanmadı)

13.30 Cizrespor-Siirt İl Özel İdaresi (Stadı henüz açıklanmadı)

13.30 Nevşehir Belediyespor-Kozanspor (Nevşehir Gazi)

13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Yalovaspor (Sultanbeyli Gölet)

13.30 Isparta 32-Alanya Kestelspor (Isparta Atatürk)

14.30 68 Aksaray Belediyespor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Dağılgan)

15.00 Tekirdağspor-Silivrispor (Namık Kemal)

19.00 Fethiyespor-Nazilli Belediyespor (Fethiye İlçe)

22 Ekim Perşembe:

13.00 Ağrı 1970-52 Orduspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

13.00 Erbaaspor-Yozgatspor 1959 (Erbaa İlçe)

13.30 Karbel Karaköprü Belediyespor-Osmaniyespor (Faruk Çelik)

13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-1877 Alemdağspor (Tepecik Şenol Güneş)

15.00 Belediye Derincespor-Çankaya FK (Belediye Derincespor)

19.00 Bucaspor 1928-Somaspor (Yeni Buca)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. TUR MAÇLARI HANGİ KANALDA?

İkinci tur maçlarının bir kısmı A Spor kanalında yayınlanacak.