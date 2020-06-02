Zeytinyağının cilde faydaları nelerdir?

Yapılan araştırmaların sonucunda, üretim aşamasında hiçbir kimyasal madde içermeyen , doğal yapısı bozulmamış bu ürün, cilt sağlığına olan büyük katkısı ile bilinmektedir. Sağlık ve lezzeti bir arada sunan zeytinyağları, saça kolesterole, mide rahatsızlıklarına , sindirim problemlerine, obezite ile mücadeleye yardımcı olur.

Zeytinyağının başlıca faydaları nelerdir?



Kullanım alanı oldukça geniş bu ürün, yaşama sağladığı faydalar ile gözde konumdadır. Zeytinyağının üretim aşamasında en önemli nokta zeytinlerin kalitesi, ekim zamanı ve yetiştiriciliğidir. Hasat zamanı oluşacak zeytinyağlarının kalitesi için önemli etkendir. Doğal, hiçbir kimyasal madde içermeyen zeytinyağlar, birçok fayda sağlayabilir. Uzun süreçler ve emek verilerek elde edilen ürün, sindirim sisteminin düzenlemesine, cildin ve saçın onarılmasına, oluşmuş yara ve sağlık problemlerine, kolesterol birikimine fayda sağlamaktadır.

Zeytinyağının cilde faydaları faydaları nelerdir?



Zeytinyağının içerisinde bulunan vitaminler sayesinde sağlığa faydalıdır. Üretim aşamasında kullanılan yöntemler vitaminlerin korunmasında etkilidir. The Mill soğuk sıkım yöntemi ile hazırlanan zeytinyağlar, doğallığı bozulmadan sofralarınızda yerini almaktadır. Cildin ph dengesini düzenleyerek daha canlı görünmesini, oluşmuş problemleri azaltmada etkilidir.

Zeytinyağı ile maske

Zeytinyağını yemeklerde kullanabileceğiniz gibi maske olarak da kullanabilirsiniz. % 100 doğal soğuk sıkım zeytinyağlarını, avakado, kil veya limon ile karıştırdığınızda yüzünüzdeki lekeleri yok edecek, oluşabilecek sivilcelere karşı kalkan görevi üstlenecektir.

Zeytinyağı doğal nemlendirici

Zeytinyağının cilde bir faydası da doğal nemlendirici olmasıdır. Kuru bir cilde sahipseniz, yapmanız gereken akşam yatmadan önce zeytinyağını masaj yparakcildinize yedirmek. Sabah kalktığınızda cildiniz bebek gibi yumuşak ve nemli olacaktır. Çatlamış dudakların tedavisi içinde kullanılır. Makyaj yapmadan 15 dakika önce dudaklarınıza süreceğiniz zeytinyağı, nem sağlayacak ve makyajınızın daha kusursuz görünmesine yardımcı olacaktır.

Zeytinyağının egzama ve sivilce üzerindeki etkisi

Egzama, deride şişme, kızarıklık ve kaşıntıya sebep olur. Nedenleri kesin olarak bilinmese de yaşamınızı olumsuz etkileyen bu sağlık problemini azaltmada zeytinyağını faydası saptanmıştır. Sivilce ve egzama cildin kuru olması, yetersiz vitamin ve bakterilerilerin sebep olduğu bilinmektedir. Zeytinyağı kuruluğa, bakterilere ve içerdiği vitaminler sayesinde bu eksikliğe iyi gelmektedir.Egzama ve sivilceleri kurutucu özelliği ile doğal merhem konumundadır.

Zeytinyağı makyaj temizlemede 1 numara

Çoğu insanın kullandığı kozmetik markalarının cildi ne kadar yorduğunu, hücreleri öldürdüğünü ve gözenekleri tıkayarak sivilce oluşumuna sebep olduğunu biliyor muydunuz? Saf olarak kullananzeytinyağlarını pamuk yardımı ile cilde sürün, daha sonra ılık su ile yıkayın. Böylelikle cildi hem temizlemiş hem de nemlendirmiş olursunuz.

Zeytinyağı hücreleri yeniler

Kozmetik ürünleri belli kullanımdan sonra cildi yormaya ve cildin hücrelerin yok olmasına neden olur. Aynı şekilde yaş ilerledikçe cilt hücreleri zayıflar ve ciltte kırışıklıklar meydana gelir. Cilt canlılığını sürdürebilmesi için hücre yenilenmesine ihtiyaç duyar. Zeytinyağı bu soruna ilaç niteliğindedir. Düzenli zeytinyağı kullanımı hücreyi yeniler, kırışıklığa iyi gelir.