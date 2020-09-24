Zeytinyağının bilinmeyen faydaları! Hakiki zeytinyağı ne kadar? Zeytinyağının gerçek olup olmadığını nasıl anlarız?

Zeytin ağacının meyvesinden elde edilen yeşilimsi-sarımtırak renkte bir sıvı olan zeytinyağının faydalarını saymakla bitmez. Peki zeytinyağının faydaları nelerdir? İnsan vücuduna yararları nelerdir? Zeytinyağı hangi hastalığa iyi gelir? Fiyatı ne kadar?

ZEYTİNYAĞI NEDİR?

Zeytinyağı, zeytin ağacının (Latince : Olea europaea) meyvesinden elde edilen yeşilimsi-sarımtırak renkte sıvı bir yağdır.

ZEYTİNYAĞININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Zeytinyağının İçerdiği Maddeler:

Zeytinyağında, diğer birçok bitkisel yağda olduğu gibi yapısında büyük oranda gliserin etrafında bağlanmış yağ asitlerinden bulunmaktadır. Zeytinyağı yapısında % 55-83 oranında sıvıyağ asitleri, % 7-20 arasında Palmatik asit, % 0-5 arasında linoleik asit, % 0-4 oranında Steraik asit ve %0,1-0,7 miktarınca Palmitoleik asiti ihtiva etmektedir. Zeytinyağının sabunlaşmama değeri %0,5 ve 1,3 oranındadır. Bu sabunlaşmayan oranın içinde % 0,15-0,37 oranında Steroller, % 0,1-0,7 oranında Skualen ve 0-10 ppm miktarında Klorofiller yer almaktadır. Bunların yanı sıra 300 IE miktarlarda A vitaminide yapısında bulundurmaktadır.

Zeytinyağı Omega-3 yağ asitleri bakımından çok büyük bir önem teşkil etmemektedir. Sadece çoklu doymamış yağ oranın %9 yapısında Omega-3 yağ asitleri barındırmaktadır.

Hakiki zeytinyağı

Genel Özellikleri:

Zeytinyağının rengi yeşilimsi ve sarımtırak arası değişebilmektedir. Rengin değişken olması yapısında bulundurduğu maddeler sonucudur. Örneğin yeşil renkteki zeytin yağına yeşil rengini veren yapısında 10ppm'ye kadar klorofil barındırmasındandır. Sarı renkteki yağda bu rengi veren yapısındaki karotin maddesidir. Halk arasında zeytinyağının kalitesi ve rengi arasında bir bağlantı kurulsa da gerçekte rengin yağın kalitesi üzerine hiçbir etkisi yoktur. Bunun yanında filtrelenmemiş zeytinyağı bulanık bir görüntüye de sahip olabilmektedir. Zeytinyağı mor ötesi ışık altında bakılırsa yapısında barındırdığı klorofilin floresan özelliği sayesinde kırmızı renkte görülür.

Zeytinyağı Yoğunluğu : 0,914-0,919 g·cm-3

Zeytinyağı Erime Noktası-5 bis -9 °C

Zeytinyağı Dumanlanma Noktası : 210 °C

Zeytinyağı İyod Değeri : 79-80

Zeytinyağı Sabunlaşma Değeri : 185-196

ZEYTİNYAĞININ GERÇEK OLUP OLMADIĞI NASIL ANLAŞILIR?

Zeytinyağı tüketirken bunun gerçek mi sahte mi olup olmadığını iyi bilmemiz gerekiyor. Yoksa sahte zeytinyağını tüketmemiz bizlere herhangi bir fayda sağlamaz. Peki zeytinyağının hakikisi naısl anlaşılır şimdi püf noktaları aktaralım:

- Zeytinyağlarının donma noktalarına bakarak içindeki yağın gerçek mi sahte mi olduğunu anlayabiliyoruz. Hakiki zeytinyağının donma noktası 0 ile -6 derece aralarında olmaktadır. Yani bu özellik ile sahte yağlardan ayırt edebilirsiniz. Ayrıca zeytinyağının bir bölümü donup bir bölümü donmuyorsa buna ilave madde katıldığı anlaşılabilir.

- Zeytinyağının gerçek mi sahte mi olduğunu anlamak için su ile karışım yaparak anlayabiliyoruz. Öncelikle bir bardağa üzerinde biraz boşluk kalacak kadar su doldurun. Ardından üzerine bir miktar zeytinyağı ilave edin. Eğer zeytinyağı suyun üzerinde kalıyorsa gerçektir. Fakat sahte zeytinyağı ise bu yağ suyun üzerinde bir süre hiç baloncuk çıkartmadan kalacak ve sonrasında suya karışacaktır. Yani sahte yağ suyun üstünde baloncuk çıkarmadan dairesel şekilde kalır.

- Gerçek hakiki zeytinyağında zeytine yakın bir koku alınmaktadır.

- Gerçek zeytinyağı genizde yani boğazda yakıcı ve acı bir tat bırakır. Buradan da zeytinyağının hakiki mi sahte mi olduğunu tespit edebilirsiniz.

En önemli ayırt edici faktör boğazda yakma hissi vermesidir. Yani hakiki gerçek zeytinyağı boğazınızda yanma hissi veriyorsa işte bu gerçektir. Gönül rahatlığıyla satın alabilirsiniz.

Sızma zeytinyağı

HAKİKİ ZEYTİNYAĞI FİYATLARI NE KADAR?

Zeytinyağı en pahalı yağ çeşitlerinden birisidir. Elde edilmesi zor olduğundan fiyatları da yüksektir. Özellikle hakiki zeytinyağları pahalıdır diyebiliriz. Ama bazı markaların ucuz fiyatlarına rast gelebilirsiniz. Örneğin Arnas Market'te en uygun ve indirimli, gerçek zeytinyağları bulunmaktadır. Siteyi ziyaret ederek gerçek zeytinyağı satın alabilirsiniz. Şimdi gelelim zeytinyağı ortalama fiyatlarına.

10 litre gerçek zeytinyağı ortalama fiyatı : 250-400 tl arasında

5 litre gerçek zeytinyağı ortalama fiyatı : 150-200 tl arasında

1 litre gerçek zeytinyağı ortalama fiyatı : 50-70 tl arasında

Ortalama hakiki zeytinyağı fiyatları bu şekildedir. Fakat fiyatlar tamamen değişkenlik gösterebiliyor. Bazen indirim günleri oluyor. Bu zamanlarda %30 %40 'a kadar varan indirimler olabiliyor.

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Natürel zeytinyağı

ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI NELERDİR?

Zeytinyağı, %75 oranında oleik asit gliseritleri taşır. A, E vitaminleri ve az miktarda fitoserol maddesi bünyesinde bulunur. Zeytinyağı, sabahları aç karnına 1-2 çorba kaşığı alındığında yumuşatıcı ve yatıştırıcı olarak etki yapar. Özellikle bağırsak hareketlerini düzenleyici ve safra söktürücü etkisi vardır. Safra kesesi tıkanıklığında ya da taş varlığında halk arasında sabahları aç karnına 50-100 gr. alınır ve tedaviye 1 hafta devam edilir.

Zeytinyağının daha birçok faydası bulunmaktadır. Bunlardan en önemli faydaları şu şekildedir.

1-) Metabolizmayı Hızlandırır:

Bağırsak hareketlerini düzene sokarak, kabızlığın çözülmesine yardımcı olur. Diyet listelerinde zeytinyağı baş sırada yer almaktadır.

2-) Karaciğeri Temizler:

Vücuda giren toksinleri temizlemede en etkili yöntem zeytinyağı tüketmektir.

3-) Kemikleri Güçlendirir:

Zeytinyağının içerisinde yüksek miktarda kalsiyum bulunur. İçinde bulunan mineral ve kalsiyum kemikleri güçlendirmeye yardımcı olur.

4-) Sindirimi Düzenler:

Aç karnına içilen zeytinyağı, bağırsakların düzenli çalışmasına yardımcı olur.

5-) Cilde ve Saça Faydası Vardır:

Saçın ve cildin daha canlı gözükmesini sağlayacaktır.

6-) Stresi Azaltır:

Yorucu geçen günün sonunda az miktarda tüketeceğiniz zeytinyağı, enerji verecek, size canlılık katacaktır. Üzerine istediğiniz baharatları ekleyip bu keyfi lezzetli hale dönüştürebilirsiniz.

En güzel sızma gerçek zeytinyağı

ZEYTİNYAĞI ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Zeytinyağının birçok çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan en çok tavsiye edilenleri aşağıdaki gibidir:

1-) Naturel Sızma Zeytinyağı:

Olgun zeytinlerin işlenerek elde edilmesiyle oluşur. En fazla 32 derecede ısıtılarak, hiçbir kimyasal madde içermeden elde edilir. Serbest yağ asitleri 0.8'i geçmeyen zeytinler, yoğun tad ve kokuya sahiptir.

2-) Naturel Birinci Zeytinyağı:

Asidik oranı ile diğer zeytinyağlardan ayrılır. Serbest yağ asitliği her 100 gramda 2,0 gramdan fazla olmayan yağlardır. Yemeklerde kullanılabilir.

3-) Naturel İkinci Zeytinyağı:

Serbest yağ asitliği, oleik asit cinsinden her 100 gramda 2,0 gramdan az, 3,3 gramdan fazla olmayan yağlara naturel ikinci zeytinyağı denir.

4-) Rafine Zeytinyağı:

Serbest yağ asidik oranı 3,5'dan yüksek olan yağlardır. Kaliteli olmayan ve rafine edilmiş bu zeytinyağı çeşidi, kızartma ve hamur işleri için idealdir. Doğrudan tüketilmemesi tavsiye edilir. Salatalarda, kahvaltılarda kullanmayınız.

5-) Riviera Zeytinyağı:

Zeytin ham yağının yüksek basınç ve sıcaklık metodlarıyla elde edilen rengi sarı tonlarında olan zeytinyağlarına Riviera zeytinyağları denir. Riviera zeytinyağı, rafine zeytinyağı ve naturel zeytinyağlarının karışımı ile elde edilir. Kimyasal işlem görmüş bu zeytinyağı çeşidi, zeytinlerin uzun süre beklemesi ve daha sonrasında işlenmesiyle oluşmuştur. Zeytinler asidik değeri yüksektir. Uygun fiyatlı ürünler arasındadır.

6-) Çeşnili Zeytinyağı:

Zeytinyağlarına değişik baharat, meyve ve sebzeler veya bunların doğal aroma maddeleri katılarak çeşitlendirilmesi ile elde edilen yağlardır.

Çanakkale bölgesinde zeytinyağı üretimi yapan köylüler arasında asit yerine dizyem kullanılır. Örneğin 0,8 Asit olarak bilinen sızma zeytinyağı köylüler arasında 8 dizyem olarak geçer. Kısaca 1/10 Asit 1 dizyeme karşılık gelmektedir.

%100 doğal zeytinyağı

ZEYTİNYAĞI TARİHÇESİ

Zeytin ağacına ilişkin mevcut en eski veri Ege Denizi'ndeki Santorini Adası'nda yapılan arkeolojik çalışmalarda ortaya çıkarılan 39.000 yıllık zeytin yaprağı fosilleridir. Kuzey Afrika'daki Sahra bölgesinde gerçekleştirilen arkeolojik araştırmalarda ise M.Ö. 12.000'e ait zeytin ağacı bulgularına rastlandı. İlk zeytin hasadının ne zaman ve hangi uygarlık tarafından yapıldığıysa bilinmemektedir.

Tarih, zeytinyağı üretimine ilişkin en belirgin izlerin Akdeniz'in tam ortasındaki Girit Medeniyeti'ne, MÖ 4500 yıllarına dek uzandığını göstermektedir.

Zeytinyağı kültürünün Akdeniz'deki diğer kavimlere yayılmasında en önemli rolü Giritliler oynamıştır; hem de yaklaşık 3000 yıl boyunca. Güçlü ticaret filolarına sahip olan Giritliler'in gerçekleştirdiği zeytinyağı ticaretinin günümüzdeki en canlı tanıkları, Knossos ve Faistos saraylarının yıkıntıları arasında bulunan 2 metrelik zeytinyağı küpleridir. "Pithoi" denilen bu dev küplerle beraber bulunan tabletlerde ise o günkü zeytinyağı ticaretinin nerelere yapıldığını ve zeytinyağının nerelerde üretildiğine dair bilgiler yer almaktadır.

Aslında zeytinyağı kültüründe Anadolu, coğrafya olarak hep vardır; ama ön planda görünen Ege'nin karşı yakasıdır. Bunun sebebi, Homeros'un Batı Medeniyeti'ndeki tartışmasız ağırlığından ötürü zeytinyağı kültürünün merkezine sürekli olarak Antik Yunan'ın yerleştirilmesidir. Helen Medeniyeti'nin sadece Ege'nin karşı kıyısını değil Anadolu coğrafyasını da kapsadığı unutulur. Milet'in, Efes'in, Foça'nın, Klazomenai'nin (Urla), Erythrai'nin, Assos'un Anadolu'da olduğu ihmal edilir.

Ayakla ezilip ve daha sonra sıcak su yardımıyla yağının alınması zeytinyağını elde etmekte kullanılan ilk yöntemdir. Bu yöntemle zeytinyağını üretmek için kurulan ve bilinen en eski tesis, M.Ö.6. Yüzyıla ait İzmir'in Urla ilçesinin yakında bulunan antik Klazomenika kentinde yapılan kazı çalışmalarında bulunmuştur. Bu yöntem kullanılan ilk yöntem olsa da son yöntem değildir. Daha sonraları romalılar Zeytini iki taş arasında ezerek zeytinyağı elde etme yöntemini bulmuşlardır. Bu işlem esnasında hareketli taşı döndürmek için gerekli olan enerji ilk etapda insanlar tarafından sağlamıştır. Daha sonraları hayvan gücünden yararlanmıştır. Zamanın ilerlemesi ve paralelin de bilim alınındaki gelişmeler sonucunda ezilen zeytin hamurunun sıkıştırmak için Arşiment vidasının hareketi sonucunda elde edilen basınçtan faydalanılmıştır. Buna Mengene yöntemi denilmekte ve günümüzde halen bazı küçük işletmetmelerde kullanılmaktadır.

Zeytinyağı sanayiinde kilometre taşı olarak adlandırabileceğimiz olay 19. Yüzyılda zeytinyağı üretiminde buharın kullanılmasını sayabiliriz. Bu yöntemin kullanılmaya başlanmasıyla işlenen zeytin ve bunun akabinde üretilen yağın miktarında büyük artışlar olmuştur. Daha sonraları hidrolik preslemeler akabinde disel motorları ve elekirikli motorların kullanılmasıyla günümüzde kullanılan en modern sistemlere kadar ulaşılmıştır. Bugün zeytin yağı üretiminde kullanılan en modern sistem olan Kontinü sistemleridir.

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