Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
20.10.2020 14:49 | Güncelleme: 20.10.2020 14:52
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde biri Kandil kadrosunda olmak üzere tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.