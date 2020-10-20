Zenit - Club Brugge UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Ücretsiz izlenecek mi?

Şampiyonlar Ligi heyecanı uzun bir aradan sonra başlıyor. Bugün grupların ilk karşılaşmaları oynanacak. Bu maçlardan birisi de temsilcimizin maçı olacak. Peki Zenit - Club Brugge maçı saat kaçta, ne zaman başlıyor? Hangi kanaldan izlenir?

ZENİT - CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Zenit - Club Brugge maçı 20 Ekim Salı günü (yani bugün akşam) Türkiye saatiyle 19:55 'de başlayacaktır.

ZENİT - CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Zenit - Club Brugge maçını Bein Sports 3 kanalından izleyebilirsiniz. Ayrıca maç Digiturk 79, Kablo TV 234 kanallarında da yayınlanacak.

ZENİT - CLUB BRUGGE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, Krestovskiy Stadyumu, St Petersburg'da oynanacak.