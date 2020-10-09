Zengin Mutfağı konusu, oyuncu kadrosu | Zengin Mutfağı bilet fiyatları ne kadar? Zengin Mutfağı 21 Ekim oyunu tiyatrolara geliyor!

Şener Şen, 40 yıl sonra yeniden Zengin Mutfağ'nda rol almaya hazırlanıyor. Usta oyuncu Şener Şen'in 40 yıl sonra yeniden tiyatrolarda oynayan oyunu Zengin Mutfağı, yoğun ilgi görmektedir. Zengin Mutfağı konusu nedir? Zengin Mutfağı oyuncu kadrosu, oyuncuları kimler? Zengin Mutfağı bilet fiyatları ne kadar? Zengin Mutfağı 21 Ekim oyunu tiyatrolara geliyor!

ZENGİN MUTFAĞI OYUNU KONUSU

Cumhuriyet tarihinde görülmüş en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olaylarının zengin bir ailenin mutfağına yansıması.

Hizmet etmekten başka bir şey düşünemeyen köşk çalışanları da gözlerinin önünde gelişen olaylar karşısında kayıtsız kalamayacaktır. Toplumdaki değişimden her biri kendi payına düşeni alacaktır.

Vasıf Öngören'in bu olayları eğlenceli bir biçimde aktardığı oyun, tiyatro sahnesinde defalarca yorumlanmış ve beyazperdeye de uyarlanmıştır.

1978 yılında ilk kez İstanbul Şehir Tiyatrolarında bu oyunda aşçı Lütfü Usta'yı canlandıran Şener Şen, 40 yıl aradan sonra aynı rolde ve genç bir oyuncu kadrosuyla tekrar sahnede.

ZENGİN MUTFAĞI OYUNCU KADROSU

Şener Şen - Lütfü Usta

Kutay Sandıkçı - Ahmet

Onay Kaya - Selim

Gizem Ergün - Kız

Uğur Arda Başkan - Seyfi

Sahne Arkası

Vasıf Öngören - Yazar

Şener Şen - Yönetmen

Doğu Akal - Yönetmen

Defne Kayalar - Yardımcı Yönetmen

Barış Dinçel - Dekor Tasarım

Cem Yılmazer - Işık Tasarımı

Başak Özdoğan - Kostüm Tasarım

Ethem Onur Bilgiç - Afiş Tasarım

Emre Doğru - Fotoğraf

Berçem Açığ - Asistan

Uğurkan Hafızoğlu - Dekor Realizasyon

ZENGİN MUTFAĞI SÜRESİ

Oyun, iki perdeden oluşmaktadır. Toplam süresi 110 dakikadır.

ZENGİN MUTFAĞI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Zengin Mutfağı oyunu bilet fiyatları aşağıdaki gibidir:

Protokol 220.00 TL

1.Kategori 176.00 TL

2.Kategori 154.00 TL

3.Kategori 132.00 TL

4.Kategori 110.00 TL

5.Kategori 93.50 TL

6.Kategori 66.00 TL