Zap ve Haftanin'de 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Haftanin'de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Azimliyiz, kararlıyız. Terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Zap ve Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha ani hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.