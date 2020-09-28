Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? 28 Eylül EBA nasıl olacak? 2. hafta yüz yüze eğitim nasıl olacak?

21 Eylül tarihinde kısıtlamalar ile beraber yüz yüze eğitim başladı. Peki, 2. hafta yüz yüze eğitim nasıl olacak? Yüz yüze eğitim devam edecek mi?

YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEK Mİ?

Öğrencinin yüz yüze eğitime katılımının zorunlu tutulmadığı bu süreçte veli, yazılı bir başvuruda bulunmaksızın kendi isteğiyle öğrencisinin uzaktan eğitime devamını sağlayabiliyor. Önümüzdeki iki haftanın ardından hangi kademelerde daha yüz yüze eğitim başlatılacağına, salgının seyrine göre karar verilecek.

2. HAFTA YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

İki haftalık süreçte Türkçe, haftada 2 gün 3'er ders saati olmak üzere 6 ders saati, Matematik haftada 2 gün 1'er ders saati olmak üzere 2 ders saati, Hayat Bilgisi haftada 2 gün 1'er ders saati olmak üzere 2 ders saati yüz yüze eğitimle verilecek.