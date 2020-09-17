Yüz yüze eğitim nasıl uygulanacak? Okullarda 2+5 sistemi nedir? 2+5 sistemi nasıl uygulanacak?

21 Eylül tarihinde başlayacak okullarda yüz yüze eğitimin nasıl olcağı merak konusu. Koronavirüs önlemleri kapsamında gerçekleşecek. Peki, 2+5 sistemi nedir? 2+5 sistemi nasıl uygulanacak?

2+5 SİSTEMİ NEDİR?

21 Eylül tarihinde okulların açılması ile birlikte koronavirüs önlemleri dahilinde eğitime başlanacak Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Temelde pazartesi, salı günleri sınıfın yarısının gelmesini istiyoruz. Bu kırmızı grup olur. İkinci grupta mavi grup olarak Perşembe, Cuma gelsin istiyoruz. Çarşamba ve pazar günleri ara verelim istiyoruz. Niye 2'ye bölüyoruz? Bölmezsek sosyal mesafeyi sağlayamıyoruz. Sınıflarda tekli oturulacak ve aralarda boşluk bırakılacak. Bu yüzden de sınıfta sosyal mesafeyi rahatlıkla sağlayabiliyoruz. Biz sınıflarda yaptığımız hazırlıklardan, öğretmenlerimizin birikiminden eminiz" ifadelerini kullandı.

YÜZ YÜZE EĞİTİM NASIL OLACAK?

Okul öncesi uyum eğitiminde dersler 30 dakika olabilecek ve bir günde 5 ders yapılacak. Okul öncesi eğitimde uyum haftasından sonra öğrenciler haftada iki kez okula gidecek ve yine 30'ar dakikadan 5 etkinlik saati süre ile ders yapacak.

İlkokul 1. sınıflar da uyum haftasında hafta bir gün, sonrasında ise haftada iki gün okula gidecek. Uyum haftasında dersler 30 dakika olacak ve 5 ders işlenecek. Uyum haftası sonrasında haftada iki defa okula gidecek 1. sınıf öğrencilerinin ders arasında 10'ar dakika dinlenme süresi olacak.