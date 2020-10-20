Yüz yüze eğitim başlıyor mu? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak?

Bugün yapılan kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan normalleşme sürecinde okulların yüz yüze eğitime başlayacağını duyurdu. Peki,Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Hangi sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak?

YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk olarak İlkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf ile ortaokul 8. sınıflarda,imam hatip ortaokullarında, Lise hazırlık sınıfları ve 12. sınıflarda yüz yüze eğitime geçilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Eğitimde yeni bir adım daha atıldığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ortaokullarda 5., liselerde de 9. sınıflar 2 Kasım'da yüz yüze eğitime başlıyor" dedi.

YENİ NORMALLEŞME HAMLESİ

Ulaşım araçları başta olmak üzere çok sayıda insanın bir arada bulunduğu mekanlar ve etkinliklerle ilgili denetimler etkin şekilde sürdürülecek. Temaslı kişilerin takibi çok daha sıkı şekilde yapılacak. Yerli aşı çalışmalarında 2 hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşacağı görülüyor. Hedefimiz önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir. Eğitimde yeni bir adım daha atarak, ortaokullarda 5. liselerde 9. sınıflarda yüz yüze eğitim-öğretim faaliyetlerini 2 Kasım itibarıyla başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü ilgili sınıflarda gelişmelere bakarak kamuoyuna ilan edeceğiz.