Yusufeli'nde ahşap evde çıkan yangın, diğer evlere sıçradı

ARTVİN'in Yusufeli ilçesine bağlı Dokumacılar köyünde, müstakil olan ahşap evde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek, diğer evlere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği alevler, söndürülmeye çalışılıyor.

Yusufeli'nin Dokumacılar köyündeki müstakil ahşap evin çatısında, saat 11.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek, diğer ahşap evlere sıçradı. Müstakil evlerini boşaltan köylülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere söndürülmesi için müdahale ediyor.