Yumurta akı maskesi nasıl yapılır? Alternatif yumurta akı maske tarifleri!

Yumurta akı maskesi cilt için doğal olarak hazırlanmış en iyi doğal maskelerden bir tanesidir. Yumurta akı içerisinde bulunan yüksek protein ve kalsiyum sayesinde cildinizin nemlenmesine ve canlanmasına da yardımcı olmaktadır. Yumurta akı aynı zamanda gözeneklerinizin sıklaşmasına yardımcı olarak pürüzsüz bir cilde kavuşmanıza yardımcı olabilir.

GEREKLİ MALZEMELER

1 yumurtanın akı

2 adet yumurtanın kabuğu

YAPILIŞI

Kurumuş yumurta kabuklarını robottan geçirip toz haline getirin.

Yumurta akı ile kabuk tozunu karıştırıp krem haline getirin.

Karışımı cildinize uygulayın ve 15 dakika bekleyin. Ardından ılık su ile cildinizi durulayın.

Haftada 1 defa bu uygulamayı yapabilirsiniz.

YUMURTA KABUĞUNUN CİLDE FAYDALARI

Yumurta kabuğu cilt bozukluklarını ve cilt lekelerini tedavi ediyor.

Cildi sıkılaştırıyor, yaşlanmayı geciktiriyor.

Ciltte detoks etkisi oluşturuyor.

Cildi ölü hücrelerden arındırıyor.

YUMURTA AKI MASKESİ FAYDALARI

Eski zamanlardan beri cilt güzelliği için tercih edilen yumurta akı maskesi, çok eski uygarlıklarda uygulanmış cilt bakım yöntemlerindendir.

Cildi sıkılaştırır: Cilt yüzeyindeki ölü hücreleri temizleyen yumurta akı maskesi, akne ve sivilceleri giderir. Yumurta akında yüksek oranda bulunan kalsiyum ve protein, cildinizi yenilemenizi sağlar.

Fazla yağdan arındırır: Cilt yüzeyinde biriken yağ ve kir, siyah nokta oluşumuna yol açar. Doğal kurutma özelliği olan yumurta akı maskesi, fazla yağı emerek cilt yüzeyinde siyah nokta oluşumunu engeller.

Kırışıklıkları düzeltir: Yumurta akı maskesi, pürüzsüz ve yumuşak bir cilt oluşumu sağlar.

Güneş hasarından korur: Yumurta akı maskesi, alerjik reaksiyonlardan ve güneş hasarından koruyan bir tabaka oluşturur.

ALTERNATİF YUMURTA AKI MASKESİ

Gerekli malzemeler: 1 adet yumurtanın akı, 1 çay kaşığı zeytinyağı, 1 çay kaşığı limon suyu, 1 çay kaşığı bal.

Yapılışı: Bir yumurtanın akını ve sarısını ayırın. Yumurtanın akını bir kase içinde köpürene kadar çırpın. Ardın tüm malzemeleri kasenin içine alarak karıştırın. Elde ettiğiniz karışımı daha önce temizlediğiniz yüzünüze uygulayın. Karışımı göz ve dudaklara temas ettirmemeye özen gösterin. 15 dakika bekledikten sonra ılık suyla yüzünüzü durulayın. Cildinizde kuruluk hissediyorsanız nemlendirici krem uygulayın. Yumurta akı maskesini haftada 2-3 defa uygulayabilirsiniz. İstenmeyen sonuçlarla karşılaşırsanız doktorunuza başvurun.

ALTERNATİF YUMURTA AKI MASKESİ

-1 adet olgun cennet hurması

-1 adet yumurta akı

-1 çorba kaşığı üzüm pekmezi yoksa bal olur

-1 çorba kaşığı yulaf unu

Yumurta akı maskesi yapımı

1. Adım: İlk olarak cam kasesinin içinde olgunlaşmış hurmayla yumurta akını püre haline getirin, sonra yulaf un ve pekmezi katıp güzelce karıştırın.

2. Adım: Hurma kabuklarını çöpe atmayın.Mutlaka dolabınızda saklayın, cildinizi kuru hissettiğinizde acil olarak kullanabilirsiniz ya da ellerinize, dudaklarınıza kullanabilirsiniz.

3. Adım: Bal ve yulaf unu karıştırıp güzelce macun haline getirelim.

4. Adım: Çok kurutmadan yumurta akı maskesini yıkayın. Fazla bekletince çıkarması çok zor olabilir. 15 – 20 dk bekletirseniz cildinizin nemlenmiş gözeneklerinizin de sıkılaşmış olduğunu göreceksiniz.

Not: Cildinizde oluşabilecek hassasiyet ve alerji ihtimaline karşı öncelikle doktor tavsiyesine başvurunuz.