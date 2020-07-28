Hakkari'de yıldırım isabet eden 1 kişi hayatını kaybetti
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 39 yaşındaki İsmet Düzce, köyün yakınında ot biçerken yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.
28.07.2020 18:48 | Son Güncelleme: 28.07.2020 21:33
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düşen yıldırımın isabet ettiği 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre olay, öğle saatlerinde ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Çatma köyünde meydana geldi. Köyün yakınında ot biçen 39 yaşındaki İsmet Düzce, yıldırım çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
YAKINLARI GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Düzce'nin cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırılırken, yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı.