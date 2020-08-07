Yükseköğretim Kurulu hangi bölümlere burs verecek? YÖK'ün burs vereceği bölümler hangileri? YÖK ne kadar burs veriyor?

Yükseköğretim Kurulu, bu yıl üniversite tercihlerinde teşvik edilen bölümleri tercih eden öğrencilere2.324 liraya kadar burs verecek. Peki, YÖK'ün burs vereceği bölümler hangileri? Yükseköğretim Kurulu hangi bölümlere burs verecek?

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU HANGİ BÖLÜMLERE BURS VERECEK?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2016 - 2017 eğitim ve öğretim yılında başlatılan 'YÖK Destek Bursu' uygulamasını bu yıl da sürdürüyor. YÖK Destek Bursu, stratejik alanlar olarak belirlenen temel bilimler (fizik, kimya, biyoloji, matematik), tarım, ziraat, orman, su ürünleri, yer bilimleri ve hayvancılık odaklı lisans programlarına ilk 15 tercihinde yer veren ve ilgili programa ilk 3 sırada yerleşen öğrencilere öğrenim süreleri boyunca aylık olarak verilmeye devam edilecek. YÖK'ten yapılan açıklamada, bugüne kadar bu alanları seçerek gerekli şartları taşıyan yaklaşık 3 bin öğrencinin YÖK bursundan yararlandığı belirtilerek, "2020-2021 eğitim öğretim yılında da 101 üniversitede 557 program için 1671 öğrenciye daha aylık 800 lira burs verilecek. Burs artış oranı 2021 yılı ocak ayında YÖK tarafından değerlendirilecek" denildi.

YÖK NE KADAR BURS VERİYOR?

Söz konusu stratejik alanları seçen üniversite öğrencilerine verilen burs desteği bununla da sınırlı kalmayacak. Sektör temsilcileri ile imzalanan iş birliği protokolleri kapsamında, 2020- 2021 öğretim döneminden itibaren üniversite sınavında ilk 50 bine giren öğrenciler, jeoloji ve cevher hazırlama mühendisliğini tercih etmeleri halinde İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) tarafından net asgari ücret (2.324 TL) oranında burs kazanacak, ayrıca istihdamlarında kolaylık sağlanacak. Üniversite sınavında ilk 50 bine giren ve ilk 5 tercihinde bu bölümlerden en az birini tercih eden ve yerleşen öğrencilere aylık net asgari ücret tutarı kadar 50 bin ile 65 bin arasında olanlara net asgari ücret tutarının yarısı kadar 65 bin ile 80 bin arasında olanlara ise net asgari ücret tutarının 3'te 1'i kadar burs verilecek. Diğer kurum ve kuruluşlardan da burs alınması bu eğitim bursunun alınmasına engel teşkil etmeyecek.

YÖK'ÜN DESTEK VERDİĞİBÖLÜMLER HANGİLERİ?



TEKSTİL VE DERİ MÜHENDİSLİĞİNİ SEÇENLERE 5 YIL İŞ GARANTİSİ

YÖK ile İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği arasında yapılan protokol kapsamında ise 2020- 2021 eğitim ve öğretim yılından itibaren şartları taşıyan bütün öğrencilere, ilk 5 tercihinden en az 1'inin tekstil veya deri mühendisliği olması şartıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme puanına göre burs verilecek. Buna göre ilk 20 binde olanlara asgari geçim indirimi (AGİ) hariç net asgari ücret (1828 lira) kadar tekstil mühendisliğine 20-50 bin ve deri mühendisliğine 20-60 bin arasında yerleşen öğrencilere AGİ hariç net asgari ücret tutarının yüzde 70'i kadar (1280 lira), tekstil mühendisliğine 50-80 bin ve deri mühendisliği için 60-100 bin arasında yerleşen öğrencilere ise AGİ hariç asgari ücret tutarının yüzde 50'si kadar (914 lira) burslar yılda 9 ay boyunca ödenecek. Eğitim bursundan yararlanan öğrencilere sektörde çalışma taahhüdü vermeleri halinde ilgili birlikler ve firmalar tarafından en az 5 yıl iş garantisi verilecek. Ayrıca öğrencilerin sektörel becerilerinin geliştirilmesi amacıyla iş birliği içinde çalışmalar devam edecek.

FELSEFE DE DESTEK BURSU KAPSAMINA ALINDI

Bu sene YÖK Destek Programı'nın kapsamı genişletilerek felsefe bölümü de YÖK Destek Bursu kapsamına alındı. 2020 yılında belirlenen kontenjanlar itibarıyla 57 devlet üniversitesinde öğrenci alan felsefe bölümü bulunduğu ve son yıllarda bu programlara rağbetin azaldığı, kontenjanların bazı üniversitelerde doldurulamadığı kaydedildi. YÖK'ün bu nedenle felsefe programını da destek bursu kapsamına aldığı belirtilirken, YÖK yetkililerinin konuyla ilgili şu görüşlerine yer verildi:

"Üniversitelerin sadece bilgiye sahip insanlar değil, aynı zamanda dünyayı ve hayatı yorumlayabilme kabiliyetine sahip insanlar da yetiştirme gibi fonksiyonu vardır. Felsefe üniversite öğrencisinin entelektüel düzeyini yükselten, onu münevver kılan, onun şahsiyetini olgunlaştıran bir programdır, dolayısıyla üniversitenin diğer programları ile ilişkisinin kurulması ve seçmeli dersler havuzunda olması gerekmektedir. Bundan dolayı üniversitelerimizde felsefe programlarının zayıflamaması, bu eğitimin desteklenmesi ve güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu düşünceler ile Yeni YÖK konsepti içinde felsefe bölümü YÖK Destek Bursları kapsamına dahil edilmiş olup devlet üniversitelerinde; bu programlara ilk 15 tercihinde yer vererek ilk 3 sırada yerleşen başarılı öğrencilerimize karşılıksız 800 lira burs verilecektir."