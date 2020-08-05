Yüksek Askeri Şura'da alınan 127 general ve amiralin atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı
Yüksek Askeri Şura'da alınan atama kararları bu sabaha karşı Resmi Gazete'de yayınlandı. Böylece 127 general ve amiralin atama kararları Resmi Gazete'de yayınlanarak kesinleşti.
05.08.2020 09:06 | Son Güncelleme: 05.08.2020 09:09
Kurban Bayramı öncesi yapılan Yüksek Askeri Şura'da alınan kararlar Resmi Gazete'de yayınlandı. Yüksek Askeri Şura'da alınan 127 general ve amiralin atama kararları Resmi Gazete'de yayınlanarak kesinleşti.
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KARA KUVVETLERİ'NDE 74 ATAMA YAPILDI
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yapan 74 Generalin ataması yapıldı.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda 36 Amiral, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda ise 17 Generalin görev yerleri ve pozisyonları değişti.