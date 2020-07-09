Yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilen operasyonda 4 tutuklama

ADANA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 43 kilo 450 gram esrar, 4 kilo 100 gram bonzai, 18 uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan Murat İ. (28), Mehmet Can Ç. (22), Adem G. (18) ve Fuat K. (19) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Polis, yaptığı çalışma kapsamında, daha önce polisten gizlemek için bir evin ahırına gömüldüğü tespit edilen uyuşturucu maddelerin, merkez Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi'ndeki bir eve getirildiği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, Murat İ.?ye ait eve baskın yaptı. Evde yapılan aramalarda çuvalların içerisinde 43 kilo 450 gram esrar ele geçirilirken, Murat İ. gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, merkez Yüreğir ilçesi PTT Evleri Mahallesi'nde seyir halinde olan bir araçta yüklü miktarda uyuşturucu madde taşındığı bilgisine de ulaşan ekipler, aracı durdurarak narkotik dedektör köpekle yaptığı aramada 4 kilo 100 gram bonzai, 18 uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi ele geçirdi. Araçtaki Mehmet Can Ç., Adem G. ve Fuat K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat İ., Mehmet Can Ç., Adem G. ve Fuat K. tutuklandı.