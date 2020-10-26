Yukatel Denizlispor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Denizlispor Beşiktaş maçı hangi kanalda? Denizlispor Beşiktaş şifresiz canlı izlenecek mi?

Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta Yukatel Denizlispor Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Peki, Denizlispor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Denizlispor Beşiktaş maçı hangi kanalda, hakemi kim? Denizlispor Beşiktaş şifresiz canlı izlenecek mi? İşte detaylar.

YUKATEL DENİZLİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Denizlispor – Beşiktaş maçı 26 10 2020 saat 20.00'de oynanacak.

YUKATEL DENİZLİSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Denizlispor - Beşiktaş, maçı 26 10 2020 günü Bein Sports 1, kanalından yayınlanacak.

YUKATEL DENİZLİSPOR BEŞİKTAŞ ŞİFRESİZ CANLI İZLENECEK Mİ?

Denizlispor – Beşiktaş maçı ücretli yayın platformu beiSport'tan yayınlanacak.

YUKATEL DENİZLİSPOR BEŞİKTAŞ HAKEMİ KİM?

ALPER ULUSOY(Hakem)

İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN(1. Yardımcı Hakem)

İLKER TAKPAK(2. Yardımcı Hakem)

YASİN KOL(Dördüncü Hakem)